Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Şehitkamil Sahnesi'ni inceledi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Şehitkamil Sahnesi\'ni inceledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni gezerek inceledi. Sahne, birçok vizyon projeye hayat verecek şekilde tasarlanmıştır ve 10 bin 270 metrekare kapalı alana sahiptir.

07.03.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni gezerek inceledi.

D.T. Şehitkamil Sahnesi'ndeki programa; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe katıldı.

Gaziantep'in, 'gelişmiş ve yaşanabilir kentler' sıralamasında yükselmesine katkı sunacak çok sayıda vizyon projeye hayat veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı kısa sürede tamamlanan, bölgede eşi ve benzeri olmayan bir konsept ile hizmet verecek D.T. Şehitkamil Sahnesi'ni, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte gezerek inceledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yapıyla ilgili bilgiler verdi ve yöneltilen soruları yanıtladı.

D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin 10 bin 270 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Fadıloğlu, yapının, 600 kişilik ana salon, 500 metrekare sahne, orkestra çukuru, hareketli sahne, açık amfi, giriş-fuaye ve sergi salonu, kütüphane, dans ve bale salonu, prova salonları, eğitim odaları, sanatçı hazırlık odaları, kafeterya ve idari bölümden oluştuğunu ifade etti.

Protokol üyeleri, D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde bulunan M. Sami Benli Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek kısa süreli sohbetler gerçekleştirdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Şehitkamil, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

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