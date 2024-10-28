Sinan Meydan, Cumhuriyet\'in 101. Yılına Özel Konferans Verdi

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Cumhuriyet Tarihi üzerine önemli eserleriyle tanınan Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, "Lozan'dan Cumhuriyet'e Çağdaş Türkiye'nin Doğuşu" adlı konusuyla, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde önemli bir söyleşiye imza attı. Ataşehirli tarih meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Tarihçi Yazar Sinan Meydan, Lozan Barış Antlaşması ve yüzyılını geride bıraktığımız Cumhuriyet değerleri üzerine derinlemesine analizlerini paylaştı.

Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Tarihçi - Yazar Sinan Meydan'ı ağırladı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, söyleşiye eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte katıldı. Salonu dolduran katılımcılar, Tarihçi - Yazar Sinan Meydan'ın, Türkiye'nin tarihine dair özgün bakış açısını dinleme fırsatı buldu. Cumhuriyet'in kuruluş dönemine dair çarpıcı bilgiler ve anekdotlarla başlayan söyleşide, Tarihçi - Yazar Sinan Meydan, Türkiye'nin modernleşme sürecindeki dönüm noktalarına dikkat çekerek, Cumhuriyet'in sağladığı sosyal ve kültürel değişimleri katılımcılarla paylaştı. Aynı zamanda, tarihi olayların günümüzdeki yansımalarını ve toplum üzerindeki etkilerini de irdeledi.

"Cumhuriyet'in uzun ömürlü olacağına inanılmıyordu"

Tarihi belgelerden anekdotlar paylaşan Sinan Meydan, "Cumhuriyet'in en fazla iki yıl daha süreceği öngörülüyordu. Saltanatçıların iktidara geri geleceği, Atatürk'ün iktidarı kaybedeceği ve Cumhuriyet'in devrileceği düşünülüyordu. Lozan'ı geciktirmelerinin sebeplerinden biri de buydu. O dönemde, Cumhuriyet'in uzun ömürlü olacağına inanılmıyordu. Ancak yanıldılar, şimdi Cumhuriyetimizin 101. yılına geldik."

Sinan Meydan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkler Cumhuriyetin üstesinden gelemez, başaramazlar diyorlardı; hele laik bir Cumhuriyet'in ayakta kalmayacağını düşünüyorlardı. Yanıldılar; her şeye rağmen Cumhuriyet 101 yaşında! Bu o kadar değerli ki..." ifadelerini kullandı.

"Türk Milleti, Atatürk'ün önderliğinde imkansız hayali gerçekleştirdi"

Tarihi bilincin önemine vurgu yaparak, Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin de altını çizen Tarihçi - Yazar Sinan Meydan, 1920 ve 1923 yılları arasında yaşanan o dönemi şu sözlerle açıkladı: "1920 yılında, 1923'ü görecek kimse yoktu. Yokluk, yoksulluk ve sefalet içinde, 1. Dünya Savaşı'nın büyük yıkıntısını atlatmış olan Türklerin bir İstiklal Savaşı kazanacakları ve ardından Sevr Antlaşması'nı yırtarak çağdaş, laik bir Cumhuriyet kuracakları kimin aklına gelirdi? İşte Türk milleti, Atatürk'ün önderliğinde bu imkansız hayali gerçekleştirdi."

Konferansın ardından sahneye çıkarak konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Bizler, Atatürk'ün izinde, gelecek nesillere bu değerleri aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözü, bize her zaman umut ve inançla ilerlememiz gerektiğini hatırlatıyor. 101 yıl önce, akıl ve zekayla ülkemizi birleştiren Mustafa Kemal Atatürk, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatarak, önce ülkemizi kurtardı sonrasında Cumhuriyetimizi kurdu. Eğer bugün ülkemiz ve Cumhuriyetimiz 101 yıldır ayaktaysa bunun temelinde, birlik ve beraberlik yatmaktadır. Bizler de bu birlik ve beraberlikle Cumhuriyetimize sahip çıkarak, onu daha ileri taşıyacağız. Bu amaçla Ataşehir'de, kimsesizlerin kimsesi olacak; geleceğe olan inancımızı hep birlikte güçlendireceğiz" dedi. Söyleşi sonunda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte Tarihçi- Yazar Sinan Meydan'a çiçek takdiminde bulundu.

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede

Ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası bir konser gerçekleştirdi. Katılımcılara sunulan keyifli konserin ardından, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, orkestra üyelerine teşekkürlerini sunarak, "Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'yla birlikte Cumhuriyetimizin 101. yılına yakışır bir kutlamayı Ataşehir'de gerçekleştirdik. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası dünyanın dört bir yanında bizi temsil ediyor, sesimizi duyuruyor ve Ataşehirimizi tanıtıyor. Ben şahsen, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nı dinlediğimde çok gururlandım, hepinizi tek tek kutluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL