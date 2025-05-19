Ankara'nın Sincan ilçesinde 19 Mayıs kutlamalarına çatıda halay çekerek katılan inşaat işçileri kameralara yansıdı.
Sincan ilçesi Yenikent'te çalışan inşaat işçileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında çalan müzikler eşliğinde oynayarak bayram coşkusuna ortak oldu. Çatıda halay çeken işçileri gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydettiler. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Sincan'da İnşaat İşçileri Çatıda Halay Çekti - Son Dakika
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