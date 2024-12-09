Sincan'da Kreş Öğrencileri Aşçı Oldu

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Sincan Belediyesine bağlı Gastro Sincan'da kreş öğrencileri kurabiye etkinliğinde aşçı şapkalarını giyerek tezgahın başına geçti.

Sincan Belediyesi Gastro Sincan'da Leylak Kreşi öğrencileri, aşçılık eğitmeni öncülüğünde kurabiye etkinliğinde buluştu. Aşçılık Eğitmeni Aysun Polat ile aşçı şapkalarını giyerek tezgahın başına geçen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları kurabiyelerin tadına da baktı.

Etkinliklerin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çeken Ezgi öğretmen, "Burada Gastro Sincan'da çocuklarla birlikte kurabiye etkinliği yaptık. Çocukların küçük kas motor gelişimleriyle mutfak etkinliğini bütünleştirerek eğlenceli, keyifli vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

Veliler de yapılan etkinliklerin çocuk gelişimine olumlu katkılarına dikkat çekerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA