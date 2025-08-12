Sincan Yaz Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Sincan Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında giyimden hediyelik eşyaya, yöresel tatlardan el emeği stantlara kadar birçok alternatifin yer aldığı fuar yoğun ilgi görüyor.

Ankara'nın Sincan Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Festivali' vatandaşlara hem coşkulu bir yaz, hem de kültürel ve geleneksel bir tat yaşatıyor. Modern altyapısı ve doğal dokusuyla Ankara'nın en gözde yaşam alanlarından biri olan Sincan Park'ta gerçekleşen festival, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılanıyor.

Festival kapsamında Sincan'da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri fuar alanında stantlar açarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel yemekleri, giyim ürünlerini, hediyelik eşyaları ve el emeği eserleri Sincanlılarla buluşturuyor. Her gün bir başka yörenin kültürünün tanıtılacağı 'Yöre Günleri'nde vatandaşlar, o bölgelere özgü tatları deneme, geleneksel ürünleri inceleme ve alışveriş yapma fırsatı bulacak.

24 Ağustos'a kadar devam edecek

24 Ağustos'a kadar gerçekleşecek yöresel ürünler fuarında Ankaralılar Günü, Yozgatlılar Günü, Çankırılılar ve Ağrılılar Günü, Çorumlular Günü, Kırşehirliler ve Kırıkkaleliler Günü, Tokatlılar ve Gümüşhaneliler Günü yapılacak.

Sincan Yaz Festivali, aileleriyle birlikte farklı kültürleri tanımak, yeni tatlar denemek ve keyifli bir yaz günü geçirmek isteyen herkesi Sincan Park'ta ağırlamaya devam edecek. - ANKARA