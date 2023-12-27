Sındırgı Belediyesi Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okuttu ve Lokma Dağıttı

Sındırgı Belediyesi Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutup, şehitlerin hayrına lokma dağıttı.

Sındırgı Şerif Paşa camiinde gerçekleşen programda yüzlerce vatandaş Şehitler için bir araya geldi. Mevlid-i şerif okundu, eller semaya açıldı. Mevlid-Şerifin ardından Şerif Paşa Meydanında vatandaşlara kahraman şehitlerin hayrına lokma dağıtıldı.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Kuzey Irak'ta Pençe-Kaplan operasyonunda 12 askerimizi şehit verdik. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ülkemiz, yıllar boyunca Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar nice şehadette bulunan insanlarımızla dolu. Vatanımızın başına bir şey gelmesin diye biz de Şırnak'ta şehit düşen Mehmetçiklerimiz için bugün Şerif Paşa Camii'nde onların ruhlarına mevlit okuttuk. Onların adına hayır yaptık, lokma döktürdük. Ailelerine sabır diliyorum. Vatan uğruna şehadete gidenleri hayırla yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Gazze'de ve Doğu Türkistan'da şehadete giden nice insanlarımız var; onların da ruhları şad olsun. Vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek." Şeklinde konuşurken ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay ise " Acımız çok büyük, Pençe-Kaplan harekatları sırasında 12 şehidimizi kaybettik. Bugün onları anmak ve rahmetle yad etmek için bir lokma hayrı ve Mevlid-i Şerif gerçekleştirdik. Acımız çok büyük, hafifleyecek gibi değil; ancak inancımız da çok yüksek. Biliyoruz ki bütün askerlerimiz ve güvenlik personelimiz düşmanla canla başla çatışıyor, canla başla savaşıyorlar. Türkiye gibi kıymetli bir coğrafyada şanlı bir tarihe sahip bir milletin evlatları olarak biliyoruz ki ne düşmanımız bitecek ne de mücadelemiz sona erecek. Ancak azim ve kararlılıkla bütün düşmanlarımızla mücadele noktasında emin adımlarla ilerleyeceğiz. Rahmetli olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimizin, başta şehit aileleri olmak üzere, başı sağ olsun" sözlerine yer verdi. - BALIKESİR