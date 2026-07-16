Sındırgı’da 15 Temmuz kortej yürüyüşü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşünde ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yağcıbedir Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Yağcıbedir Mehteran Takımı gösterisi sonrası 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasının ardından Sındırgı İlçe Müftülüğü İlahi Korosu sahneye çıktı. Koroya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi saz heyeti eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı anma programı, şehitler için yapılan duaların ardından okunan sela ile son buldu.

Programa Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ilçe protokolü, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR