Sındırgı’da 15 Temmuz kortej yürüyüşü - Son Dakika
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Sındırgı’da 15 Temmuz kortej yürüyüşü

Sındırgı’da 15 Temmuz kortej yürüyüşü
16.07.2026 11:07  Güncelleme: 11:13
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Balıkesir Sındırgı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yüzlerce vatandaşın katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Mehteran takımı eşliğindeki yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi; programda dualar, ilahiler ve şiirlerle şehitler anıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşünde ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yağcıbedir Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Yağcıbedir Mehteran Takımı gösterisi sonrası 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasının ardından Sındırgı İlçe Müftülüğü İlahi Korosu sahneye çıktı. Koroya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi saz heyeti eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı anma programı, şehitler için yapılan duaların ardından okunan sela ile son buldu.

Programa Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ilçe protokolü, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı’da 15 Temmuz kortej yürüyüşü - Son Dakika

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