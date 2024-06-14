Sındırgı'da ÇEDES Projesi Yılsonu Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Sındırgı'da ÇEDES Projesi Yılsonu Etkinliği Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesi ve İmam Hatip Camiinde 'Yıl Sonu Kültür Şenliği' etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere çevre ve değerlere sahip çıkmanın önemi anlatıldı ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Programa ilçe müftüsü, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe gençlik spor müdürü ve proje sorumluları katıldı.

14.06.2024 11:56
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" ÇEDES projesi yılsonu etkinliği yapıldı.

Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesi ve İmam Hatip Camiinde "Yıl Sonu Kültür Şenliği" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan öğrencilere çevremize ve değerlerimize sahip çıkmanın öneminin yanı sıra caminin ve kutsal mekanların öneminden bahsedildi. Proje kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Ömer Doğanlı gözetiminde okulun bahçede halat çekme, pinpon topu, çuval yarışı, Ok atma, gibi çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler açısından eğitim yılının yorgunluğunun giderilmesi için güzel bir atmosfer oluştu.

Yıl boyunca okullarda yapılan etkinliklere katılan öğrenciler için tertip edilen yılsonu programına; İlçe Müftüsü Sami Türkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, İlçe Gençlik Spor Müdürü Rahmi Yörük, Müftülük Gençlik ÇEDES Koordinatörü Fatih Yörük, Milli Eğitim ÇEDES Koordinatörü Önder Esen, ÇEDES Projesi sorumlu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı'da ÇEDES Projesi Yılsonu Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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