Sındırgı\'da Deprem Yıkım Çalışmaları Sürediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda iş makineleriyle binalar kontrollü şekilde yıkılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çalışmalar sırasında vatandaşların zarar görmemesi için alanlara giriş yasaklandı. Yıkım alanına gelen vatandaşlar ise, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Ekiplerin yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına da başladığı öğrenildi. Yetkililer, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirterek, bir kez daha vatandaşları uyardı. - BALIKESİR