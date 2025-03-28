Sındırgı\'da Özel Eğitim Öğrencilerine Anlamlı İftar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, özel eğitim öğrencileri ve gönüllü gençler, Kaymakam Didem Dinç Özay'ın katılımıyla anlamlı bir iftar programında bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından gönüllü gençler tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle Ramazan coşkusu yaşandı.

Akpınar Yaşam Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen iftar programı, özel eğitim öğrencileri ve onlara destek olan gönüllü gençleri aynı sofrada buluşturdu. Kaymakam Didem Dinç Özay da programa katılarak öğrencilerin ve vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

İftar yemeğinin ardından gönüllü gençler, özel eğitim öğrencileri için çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağlarken, gönüllü gençlerle aralarındaki bağı da güçlendirdi.

Düzenlenen etkinlik Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtırken, özel eğitim öğrencilerine yönelik farkındalık oluşturulmasına da katkı sağladı. - BALIKESİR