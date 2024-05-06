Sındırgı Yeni Terminaline Kavuşuyor - Son Dakika
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Sındırgı Yeni Terminaline Kavuşuyor

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şehir içi trafiği rahatlatacak, seyahat firmaları ve vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni Sındırgı Terminali için çevre düzenleme çalışmaları başlıyor. Terminalin tamamlanmasıyla birlikte hizmete açılacak.

06.05.2024 10:03  Güncelleme: 10:11
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Sındırgı yeni terminaline kavuşuyor

Başkan Akın, Sındırgı yeni terminali en kısa sürede hizmete açılacak

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şehir içi trafiği rahatlatacak, seyahat firmaları ve vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni Sındırgı Terminalinde çevre düzenleme çalışmaları başlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yapılan terminalde çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Sındırgı Belediye başkanı Serkan Sak " Büyükşehir belediye başkanımız Ahmet Akın'la beraber Sındırgımızın yeni otogarındayız. Başkanımız bugün burada incelemelerde bulundu önümüzdeki süreçte en hızlı bir şekilde burayı Sındırgı halkının hizmetine sunacak inşallah" sözleri ile vatandaşların merakla beklediği müjdeyi verdi.

Sındırgı her şeyin en güzeline layık sözleri ile açıklamasına başlayan Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Akın ise " Bunun için çok çalışacağız. Çok daha güzel projelerimiz var. Terminalimizi tamamlayacağız. Kısa bir süre içerisinde hemşerilerimin emrine sunacağız. Belediye başkanımız Serkan kardeşimle birlikte Sındırgı için çok daha güzel projelerimiz var. El ele kol kola omuz omuza vereceğiz ve Balıkesir'imizin incisi Sındırgı'ya her türlü hizmeti hayata geçirebilmek için mücadelemize devam edeceğiz. Çok hızlı çalışmaya başladık. Köy yollarından, tarla yollarından, tamamlanması gereken işlerden hızlıca ilerliyoruz. Mazeret değil iş üretiyoruz. Onu ben buradan özellikle söylemek istedim. Büyük bir mücadele ruhu, azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Çok daha güzel işlerle memleketimizi buluşturacağız. Bütün Sındırgı'ya selam" dedi.

Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Akın tarafından verilen talimatla sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte Sındırgı Terminali en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Halk Partisi Sındırgı ilçe başkanı Ahmet Algın, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim amirleri ve vatandaşlar ile birlikte terminal alanında incelemelerde bulundu.

Sındırgı Yeni Terminaline Kavuşuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı Yeni Terminaline Kavuşuyor - Son Dakika

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