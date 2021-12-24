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Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Son Dakika

Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu

24.12.2021 12:56

Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi bulduVAN Van'ın Başkale ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yollar tek tek açılıyor.

Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu

VAN Van'ın Başkale ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yollar tek tek açılıyor.

Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor. Kar yağışı nedeniyle Türkiye- İran sınır hattında bulunan 30'a yakın mahalle ve mezra yolunda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulması üzerine ekipler harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, karın geçit vermediği kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışmalarının ardından 30 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi yetkilileri, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesiyle birlikte 7/24 saat esasına göre çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi aştığı ve tipi ile fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmakta zorlanıyoruz. Yolu ulaşıma kapalı olan 30 mahallemizin yolunu açtık. 3 mahalle ve 8 mezranın yolunun da ulaşıma tekrar açılması için çalışmalarımız devam ediyor" denildi

Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu
Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu
Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu

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Büyükşehir Belediyesi, Başkale, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sınır hattında kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Son Dakika


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