Sinop açıklarında tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş, Malatya'da defnedildi - Son Dakika
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Sinop açıklarında tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş, Malatya'da defnedildi

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Sinop açıklarında tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş, Malatya\'da defnedildi
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Sinop açıklarında alabora olan teknede hayatını kaybeden 38 yaşındaki polis memuru Orhan Gazi Yetiş, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Cuma namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende naaş, polis mangası tarafından omuzlara alınarak mezarlığa taşındı.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Sinop açıklarında alabora olan teknede hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş, memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Sinop açıklarında meydana gelen tekne kazasında yaşamını yitiren 38 yaşındaki polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, memleketi Malatya'ya getirildi. Yetiş için cuma namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları, Yetiş'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı naaş, cenaze namazının ardından polis mangası tarafından omuzlara alınarak mezarlığa taşındı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Yetiş'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, dualar eşliğinde Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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