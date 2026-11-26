Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Barosu Başkanı Funda Öztürk Altuntaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal eksiklikten ziyade koruma tedbirlerinin uygulanması ve denetlenmesinde sorunlar yaşandığını belirterek, "Yasal olarak, mevzuatsal olarak bir eksiğimiz olmamasına rağmen kadınlarımızı maalesef koruyamıyoruz" dedi.

Sinop Barosu Başkanı Funda Öztürk Altuntaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altuntaş, şöyle konuştu:

"Aslında ceza almaktan ziyade sanırım koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda bazı eksiklerimiz var. yasal olarak yani mevzuatsal anlamda bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. 6284 sayılı yasanın layıkıyla uygulanması halinde bence bu ihlalleri yapanlar, kadının gerek bedensel, gerek cinsel, gerek ekonomik, gerekse psikolojik olarak şiddete şiddet uygulayan, kadına yönelik şiddete başvuran bu sanıklar ceza alıyorlar. Fakat yargılama süresi nedeniyle o süreç boyunca alınacak bazı tedbirler konusunda eksiğimiz var. O tedbirlerin yani kadını koruyucu olan o yasal önlemlerin bence daha ciddi takibi gerekiyor ve ihlallerin raporlanması gerekiyor. Ben meslek hayatımda da gördüğüm ihlallerin her birinde bunun tekrar ettiğini gördüm. Hiçbir zaman tek ihlal yaşayan bir kadınımız bunun tekrarlamayacağına inanamıyor ne yazık ki ve kendini güvende hissetmiyor.

Hepimiz izliyoruz. Hepiniz görüyorsunuz. Her akşam bir kadının isyanıyla sarsılıyoruz. Ben öldürülmekten korkuyorum. Ben yaşam hakkımı korumak istiyorum. Bana yardım edin çığlığıyla sarsılıyoruz ne yazık ki. Bu kadınlarımıza sanki yeterince kalkan olamıyoruz. Yasal olarak, mevzuatsal olarak bir eksiği eksikliğimiz olmamasına rağmen kadınlarımızı maalesef koruyamıyoruz. Bunun sebebi olarak düşündüğümde aslında izleme politikalarımızın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ihlalleri izleyip raporlama konusundaki eksiklerimizden dolayı bu ihlallerin yinelediğini düşünüyorum.

Şunun bence kesinlikle yapılması gerekiyor. Boşanma davası ya da boşanma davasına zemin hazırlayan önceki sürecin daha ciddi takip edilmesi gerekiyor. Aslında buna ilişkin bazı planlamalar var ama bunun biz hukukçuları daha fazla aktif ederek sistemde biz hukukçulardan daha fazla faydalanarak yapılması gerekiyor. Sadece siyaseten yapılıyor olması yeterli değil. Çünkü hukukçular işin içerisinde layıkıyla olmadığı zaman ne yazık ki o önlemlerin de çok bir manası olmuyor. Çünkü en son bir dosyamda yaşadım böyle bir ihlal zinciri. Bir ihlalden sonra sanığın gerçekten ceza alacağına inanması ve o tedbirin çok sık uygulanması gerekiyor. Kadınlarımız aslında son dönemde biliyorlar. Bu ihlalleri nereye bildirmeleri gerektiğini de biliyorlar.

Ben sizler aracılığıyla da aslında bunları yinelemek isterim. Bir kadın ister fiziksel, ister cinsel, ister psikolojik, ister ekonomik hangi tür şiddetle karşılaşırsa karşılaşsın öncelikle arayabileceği 112 Acil, ALO182, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri var. ŞÖNİM dediğimiz şiddet önleme merkezleri var. Bunun dışında KADES uygulaması var. Pek çok akıllı telefon kullanımında bunları kadınlarımız kullanıyor. Acil ihbar butonu var.

Onu devreye sokabilirler ve barolar var. Bizler varız. Adli yardım uygulamaları ile bizler boşanma sürecinde olan ve fakat maddi imkanı olmayan çok kadına, ihtiyacı olan pek çok kadına destek sunuyoruz. Avukatlık hizmeti sunuyoruz ve hukuki destek sunuyoruz. Gerek cezai süreç takibinde gerek hukuki süreç takibinde. Bunları kadınlarımız biliyorlar. Bu konuda belki bilmeyen daha kırsal alanda yaşayan kadınlarımıza da muhtarlıklarımız aracılığıyla olabilir. Yine aile ve sosyal politikaların aracılığıyla olabilir. Bizler de buna gönüllüyüz.

Bu vesileyle belki daha fazla bilgilendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Umuyorum kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet son bulsun. Ne yazık ki artık cinayetten öte son dönemde bir de şüpheli ölüm vakalarımız çok arttı. Bunların üstü kapatılmasın istiyoruz. Biz de baro olarak ve barolar olarak ve Barolar Birliği kadın komisyonu olarak her zaman kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin şüpheli ölüm, kadın ölümlerinin takipçisi olmaya gayret ediyoruz. Kadınlarımızın daha özgür, daha eşit, daha hayatın her alanında varlık sergileyebildiği bir yaşam diliyorum. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğimizi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum."