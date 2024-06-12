Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki Gösterdi

Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, bu tür yol ve yöntemlere başvurmanın toplumu kutuplaştıracağını ve iktidarın geri dönmesi gerektiğini belirtti.

12.06.2024 11:49
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasına tepki göstererek "21'inci yüzyılda hiç başvurulmaması gereken her sorunun hukuk kuralları içerisinde meşru yollarla çözülmesi gereken ve çözülmesi imkanı da varken yeniden toplumu gerecek toplumu kutuplaştıracak bu tür yol ve yöntemlere başvurmak son derece üzücü. Buradan acilen iktidarın geri dönmesi, tutuklanan belediye başkanı derhal görevine iade edilmelidir" dedi.

Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Demir, şöyle konuştu:

"2016 yılından bu yana önemli sayıda il ve ilçeler kayyumlarla yönetildi, bu bir sonuç ortaya koymadı"

"Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması son derece antidemokratik ve aynı zamanda demokratik hiçbir ülkede yaşanmaması gereken bir uygulama. Ancak, iktidar daha önceki dönemlerde de 2016'da yaşanan FETÖ darbesinden sonra onu gerekçe göstererek KHK'larla Türkiye'yi yönetmeye başladığından itibaren sık sık bu yol ve yönteme başvurdu. Bu başvuruların sonucunda onlarca belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı görevlerinden alındı. Elbette ki, sadece bu sonuç itibarıyla il ve ilçe belediyelerinin başkanlarının görevden alınması aynı zamanda meclislerinde bypass edilmesi bir sonuç doğurdu. Sonuç itibarıyla yıllarca 2016 yılından bu yana önemli sayıda il ve ilçeler kayyumlarla yönetildi. Bu bir sonuç ortaya koymadı. 31 Mart seçimlerinden sonra bu görülüyor. Kayyumla yönetilmiş bütün iller ve ilçeler tekrar şimdiki adıyla DEM Parti o dönemki adıyla HDP yeniden kazanmış oldu. Hem de o günkü oy oranını 2'ye katlayarak. Van, bütün il ve ilçeleri alarak bunu yaptı. Sonuç itibarıyla aslında 21'inci yüzyılda hiç başvurulmaması gereken her sorunun hukuk kuralları içerisinde meşru yollarla çözülmesi gereken ve çözülmesi imkanı da varken yeniden toplumu gerecek toplumu kutuplaştıracak bu tür yol ve yöntemlere başvurmak son derece üzücü. Buradan acilen iktidarın geri dönmesini, tutuklanan belediye başkanı derhal görevine iade edilmelidir.  Kaldı ki halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı yasal tüm süreçleri tamamlayarak aday olmuş. Adaylık sürecini gerçekleştirmiş ve seçimlere katılmış bir belediye başkanı. Dolayısıyla yeniden onu seçenlerin bizzat seçtiği yere makama iade edilmelidir diye düşünüyorum. Bu kayyum uygulamasını bir biçimiyle yanlışlığını bir kez daha burada yineliyorum ve derhal bu durumdan vazgeçilmesi gerektiğini tekrar duyurmak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Hakkari Belediyesi'ne Kayyum Atamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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