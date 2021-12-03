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Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

03.12.2021 17:13
Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Sinop İl Özel İdaresi aylık İlçe Müdürleri toplantısını gerçekleştirdi.

Sinop İl Özel İdaresi aylık İlçe Müdürleri toplantısını gerçekleştirdi. Genel Sekreter Yahya Çınkıl başkanlığında, Özel İdare Sosyal Tesislerinde, ilçe müdürleri ve şantiye şeflerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Tüm Özel İdare ilçe müdürlerinin sırasıyla sunum yaptığı toplantıda, 2021 yılının değerlendirilmesi yapılırken, 2022 yılına ilişkin hedef ve beklentiler konuşuldu. 2022 yılı hedefleri belirlendi. Toplantıda, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen ilçeler ve köyler hakkında yapılan ve yapılacak çalışmalar istişare edildi. Kış sezonunun yaklaşması ve kar yağışlarında ulaşımı etkileyecek olumsuzluklara karşı alınan tedbir ve hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda Genel Sekreter Çınkıl, mesai arkadaşlarına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yapılan bütün işlerde önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu ifade eden Genel Sekreter Çınkıl, "Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda mesai arkadaşlarımızın iş güvenliği her şeyin üstünde geliyor" dedi.

"Özel idare çalışanlarımız afetin yaralarını sarmak için canla başla çalıştı"

Genel Sekreter Çınkıl; "Sekiz ilçemiz ve bir merkez ilçemiz olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımı, özellikle yaşanan sel felaketinde göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yaşanan sel felaketinde Devletimiz ilk günden itibaren bütün gücünü Ayancık ve Türkeli'miz de gösterdi. Vatandaşlar biran olsun kendilerini yalnız hissetmediler. Devletimizin varlığı vatandaşlara güven verdi. Kısa sürede yaralar sarıldı. Felaketin ilk gününden bu güne kadar mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışan, Özel İdaremizin güzide çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz, biz Özel İdareyiz."

2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirildiğini ifade eden Çınkıl, "Büyük ölçüde sel felaketi çalışmalarımızı etkiledi. Yoğunluğumuzun, gücümüzün büyük bir kısmını Ayancık ve Türkeli ilçelerimize ayırmak zorunda kaldık. Ama bu gün bu toplantıda görüyorum ki her şeye rağmen hedeflerimize ulaştık diyebiliriz. Önümüzdeki yıl hedeflerimizin de üstüne çıkacağız. Bütün ilçelerimizde şantiyelerimiz hazır. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte asfalt sezonuna ara vermiş olsak da şarampol temizleme çalışmalarımız, yol genişletme çalışmalarımız ve yol alt yapı güçlendirme ve geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

"2022 yılı hedeflerimizi belirledik"

Gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılı için yapılacak çalışmaların görüşüldüğünün altını çizen Çınkıl; "Yaz aylarında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, kış ayları için yapacağımız çalışmaları programladık. Tüm İlçe Müdürlerimizin ve Şantiye Şeflerimizin fikir beyan ettiği toplantı oldukça verimli geçti. Bütün ilçelerimiz için yapacağımız çalışmaların hedeflerini belirledik. 2022 yılı içerisinde afetten zarar gören bölgelerimizde daha kalıcı çalışmalarımız olacak. Projelendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt çalışmalarımızı her yıl daha da üstüne katarak arttıracağız. 2022 yılı içerisinde asfaltlamasını yapacağımız köy yollarımızın hedeflerini belirledik. Köy yollarındaki ulaşım kalitesini daha arttırmak için var gücümüzle sahada olacağız. Toplantımıza katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." şekilde konuştu.

Öte yandan, Özel İdare İlçe Müdürleri aylık toplantısına Genel Sekreter Yardımcıları Murat Özmen, Mehmet Demircan, İnsan Kaynakları Müdür V. Emine Bilgili, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V. Şahin Akkaya, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür V. Ceyhan Turhan ve Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V. Gürdal Erdal da katıldı. - SİNOP

Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi
Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Sinop, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop il özel idaresinde aylık ilçe müdürleri toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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