Sinop\'ta 173 km Yol Asfaltlandı

Sinop İl Özel İdaresi, 2025 yılı içerisinde yürüttüğü köy yolu asfalt çalışmaları kapsamında 60 gün gibi kısa bir sürede toplam 173 kilometre yolu asfaltla buluşturdu.

Çalışmaların 173'üncü kilometresinin başlangıcı olan Taşmanlı Köyü yolundaki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yapılan çalışmaları yakından takip etti.

Yetkililerden detaylı bilgiler alan Vali Özarslan, kısa sürede büyük bir başarıya imza atan İl Özel İdaresi ekiplerini tebrik etti ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Özarslan, "Alın terimizle, emeğimizle ve birlik içinde adımızı dağlara, yollara ve gönüllere yazmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de asfalt çalışmalarının yalnızca yolları değil, köylerdeki günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri de olumlu yönde etkilediğini belirterek, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz kısa sürede büyük işler başardı. Sinop'un dört bir yanındaki vatandaşlarımız, konforlu ve güvenli yollara kavuşuyor" diye konuştu.

Sinop İl Özel İdaresi, altyapı yatırımlarına ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, önümüzdeki dönemde de il genelinde ulaşımı güçlendirecek projelerin artarak devam edeceği bildirildi. - SİNOP