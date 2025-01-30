Sinop'ta 242 milyon TL'lik sosyal yardım - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta 242 milyon TL'lik sosyal yardım

Sinop\'ta 242 milyon TL\'lik sosyal yardım

Sinop 'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yapılan sosyal yardımların toplamı 241 milyon 931 bin 308 TL'ye ulaştı.

30.01.2025 15:45
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Sinop 'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yapılan sosyal yardımların toplamı 241 milyon 931 bin 308 TL'ye ulaştı. Engellilerden çocuklara, kadınlardan koruyucu ailelere kadar birçok kesime destek sağlandı.

Sinop Valiliği yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı. Sinop Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 yılı itibariyle Sinop'ta, 2 bin 190 ağır engelli vatandaşın yakınlarına 213 milyon 865 bin 46 TL tutarında evde bakım yardımı ödemesi yapılırken, 339 çocuğa 23 milyon 91 bin 713 TL sosyal ve ekonomik destek yardımı sağlandı. Ayrıca, 31 koruyucu aileye 4 milyon 595 bin 649 TL ödeme yapıldı. 846 aileye yapılan 378 bin 900 TL doğum yardımı ödemesi ile birlikte toplamda 241 milyon 931 bin 308 TL sosyal destek ödemesi gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, 482 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ziyaret edilerek, 7 şehit yakınına şehit yakını kartı, 4 gaziye gazi kartı, 7 gazi yakınına ise gazi yakını kartı verildi. Ayrıca, 1 çocuk evlat edinilirken, süreci devam eden 4 çocuk için çalışmaların yürütüldüğü bildirildi. Öte yandan koruyucu aile kapsamında 4 çocuk yuvaya kavuştu.

Koruyucu aile hizmetimizin tanıtımı amacı ile 21 tanıtım toplantısı, 3 stant kurulumu, 1 sempozyum, 1 farkındalık yürüyüşü, 2 iftar programı ve 1 Koruyucu Aile Şenliği gerçekleştirildi.

Çocuk Hakları alanında Çocuk Hakları İl Komitesi bünyesinde 24 etkinlik gerçekleştirilerek, 31 Lisede bin 439 lise öğrencisine yönelik, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele" semineri düzenlenerek, 2 bin 878 broşür dağıtıldı. Aynı zamanda il genelinde düzenlenen 20 eğitim programına bin 607 vatandaş katılarak, 4 bin broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bin 853 erkeğe eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Destek Hizmetleri Projesi kapsamında 4 bin 819 hanede alan taraması yapıldı. Ayrıca, 430 engelli bireye engelli kimlik kartı verildi. Aile eğitim programı çerçevesinde 2012 aileye eğitim verildi ve okul destek projesi kapsamında 45 etkinlik düzenlendi. Meslek elemanları tarafından bin 38 çocuk ve aile odaklı danışmanlık hizmeti sunuldu. Ayrıca huzurevinde kalan yaşlıların rehabilitasyon süreçlerine de destek olundu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 242 milyon TL'lik sosyal yardım - Son Dakika

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