Sinop\'ta 29 Ekim fener alayı YENİ Parti\'nin düzenlemesiyle konserle son buldu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

YENİ Parti Sinop teşkilatı tarafından düzenlenen programda, ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı eşliğinde Hükümet Meydanı'ndan Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Sinop Belediyesi'nin organizasyonuyla Necati ve Saykolar konser verdi.

Yürüyüşe ve konsere YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, YENİ Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, YENİ Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, YENİ Parti Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın ile çok sayıda kent sakini katıldı.