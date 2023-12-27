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Sinop'ta aile içi kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta aile içi kavga: 1 ağır yaralı

Sinop'un Mertoğlu köyünde meydana gelen aile içi kavgada silahlar konuştu ve 1 kişi ağır yaralandı. Suat Kümeç isimli şahıs, kuzeni ve yeğenine rastgele ateş etmeye başladı. Bunun üzerine amca Cemal Kümeç, tüfeğiyle Suat Kümeç'i karnından vurdu. Yaralanan Suat Kümeç, hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi ve durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop\'ta aile içi kavga: 1 ağır yaralı
27.12.2023 - 23:47,
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Sinop'ta aile içi kavga: 1 ağır yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen aile içi kavgada silahlar konuştu, 1 kişi ağır yaralandı.

Sinop'un Mertoğlu köyünde aile içi bir olay sonucunda amca ve yeğen arasında silahlar konuştu. Edinilen bilgiye göre, Suat Kümeç isimli şahıs tabancasıyla kuzeni İsmail Kümeç'e ve yeğeni Doğan Kümeç'e rastgele ateş etmeye başladı. Olayı gören amca Cemal Kümeç tüfeğini ateşleyerek yeğeni Suat Kümeç'i karnından vurdu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri amca Cemal Kümeç ve oğlu İsmail Kümeç ile birlikte torun Doğan Kümeç'i gözaltına altına aldı.

Karnından yaralanan Suat Kümeç sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Kümeç'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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