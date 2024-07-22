Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu Kazılarında Hristiyan Dini Figürleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu Kazılarında Hristiyan Dini Figürleri Ortaya Çıktı

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Sinop'ta devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında din adamları, kilise piskoposları ve Hristiyan dini figürlerinin resimleri ortaya çıktı. Tarihi 2 bin 300 yıla dayanan yapı topluluğunda bulunan kiliselerin iç duvarlarında bulunan resimler, dönemin sanatçılarının kaliteli işçiliğini yansıtmaktadır. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bu alan turizme açılarak Sinop'a önemli bir ziyaret alanı ve kültürel merkez kazandırılması planlanmaktadır.

22.07.2024 14:01
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında din adamları, kilise piskoposları ve Hıristiyan dini figürlerinün resimleri ortaya çıktı.

Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan ve birçok farklı medeniyet tarafından kullanıldığı belirlenen Balatlar Yapı Topluluğu içerisinde, bugüne kadar farklı boyutlarda farklı yapılardan eserlerin bulunduğu kazı çalışmalarında din adamları, kilise piskoposlar ve Hristiyan dini figürlerinin resimleri ortaya çıktı.

"Meryem'e adanmış, İsa'nın göğe yükselmesine adanmış bir kilise burası"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, şunları söyledi:

"Bu sene özellikle bizim için yoğun bir sene. Restorasyon, konservasyon çalışmalarıyla başladık ve hedefledik. 10 yıllık kazıları tanıtan önemli de bir kitap yayınladık. İkinci kitabımız da gelmek üzere. 3 Haziran gibi başladık çalışmalarımıza, kasım sonuna kadar da çalışmayı hedefliyoruz. Özellikle bu Balatlar Kilisesi denmesine sebep olan Roma dönemi hamamının bir bölümünü restore ediyoruz. Bunun yoğunluğuyla buradayız. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Kasım ayı sonuna kadar da bir hayli yol almış olacağız. 4 dönem kilise var. İlk kilise hamamın kalderyumu, erken dönemde 5'inci yüzyıl başlarında kiliseye çevriliyor. Burası çok büyük bir kilise, kentin en önemli kesimi ve hac merkezi. Sonraki dönemde daha küçük bir kilise yapılıyor. 11 ve 12'nci yüzyılda bölge Bizans'ın ve Selçuklu'nun eline geçtiği zaman da burada kiliseler yapılıyor. Ama asıl en önemlisi Manastır Kilisesi. 18'inci yüzyılda 20'nci yüzyılın içeriğine kadar kullanılan içinde bulunduğumuz Rum Ortodoks kilisesi. Meryem'e adanmış, İsa'nın göğe yükselmesine adanmış bir kilise burası. Çevresinde de büyük bir mezarlık alanı var. Bu resimlerin en üst seviyesi de o döneme ait. Onları restore ediyoruz. Kente önemli bir ziyaret alanı ve kültürel merkez kazandıracağız. Daha sonra da, arkeolojik park olarak bütün Sinoplulara ve Türkiye turizmine açılacak. Bu yapıyı kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Kilise içerisinde duvarda görülen yapılar kilise babaları diye adlandırılan piskopos tasvirleri. Hiçbir şey gözükmüyordu, isler ve bakteriler tarafından büyük bir kısmı tahrip edilmişti. Öncelikle onları temizledik ve çok kaliteli tasvirler gördük. Kıyafetlerinden din adamları olduğunu anlaşılıyor. O kadar kaliteli resimler ki, döneminde çok iyi sanatçıların yaptığı ışık ve gölgeye dikkat çekici şekilde kurgulanmış resimler var."

Sinop\'ta Balatlar Yapı Topluluğu Kazılarında Hristiyan Dini Figürleri Ortaya Çıktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu Kazılarında Hristiyan Dini Figürleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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