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Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Ödüllendirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Ödüllendirildi

Sinop'ta Cumhuriyet'in 100.yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 100 etkinlikte emeği geçen görevliler ödüllendirildi. Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan, törende teşekkür konuşması yaptı ve başarı belgeleri takdim edildi.

Sinop\'ta Cumhuriyet\'in 100. Yılı Etkinlikleri Ödüllendirildi
25.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:22
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Sinop'ta, Cumhuriyet'in 100.yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 100 etkinlikte emeği geçen görevliler ödüllendirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, "Doğa Kültür ve Medeniyet Şehri Sinop'umuzda; Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, Cumhuriyetimizin şanına yakışır bir şekilde '100. Yılda 100 Etkinlik' programlarını gerçekleştirerek, büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin bugüne kadar süregelen köklü geçmişine ve birikimine katkıda bulunmak, yüksek bir sorumluluk duygusu ve yüce duygular gerektirir. Sizlerde bu duyguları ve görev aşkını gördüm. Bu anlamlı süreçte sizlerin gösterdiği üstün çaba ve gayret, il valisi olarak beni mutlu etmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Hep birlikte 100. yıla şahit olduk, ikinci yüz yıla adım atmak bize nasip oldu, büyük bir gayretle omuz omuza vererek, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız" dedi.

Ardından ödül törenine geçildi. Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Protokol Şefi Hakan Şimşek, Özel Kalem Büro Memuru Elif Yazıcıer'e Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından Başarı Belgesi takdim edildi. Sinop Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri de Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Törende Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Sinop Emniyet Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sinop Sosyal Hizmetler Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Meteoroloji Müdürlüğü, Yedaş, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü personellerine, kurum müdürleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Ödüllendirildi - Son Dakika


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