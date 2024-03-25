Sinop'ta Ekonomik Kriz: Kiralar Arttı, İnsanlar Mağdur - Son Dakika
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Sinop'ta Ekonomik Kriz: Kiralar Arttı, İnsanlar Mağdur

Sinop\'ta Ekonomik Kriz: Kiralar Arttı, İnsanlar Mağdur

Sinop'ta Bağımsız Belediye Başkan adayı Fatih Şanlan, Türkiye'de ekonomik krizin etkilerini ve artan kiraların insanları mağdur ettiğini belirtti. Şanlan, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara et ve Ramazan pidesi dağıttıklarını söyledi.

25.03.2024 16:25  Güncelleme: 16:39
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MUSTAFA USTA

Sinop'ta Bağımsız Belediye Başkan adayı olan Fatih Şanlan, " Türkiye'de ekonomik kriz var. Eskiden bir maaşla insanlar kiralarını rahatça ödeyebiliyordu, rahatça bir ev alabiliyordu. Bugün 2 maaşla bile kirayı ödeyemeyecek hale geldi" dedi.

Sinop'ta Bağımsız Belediye Başkan adayı olan Fatih Şanlan, seçim çalışmalarına devam ederken, Türkiye'de ekonomik krizin olduğunu ve insanların mağdur olduğunu belirtti.

Fatih Şanlan, şunları söyledi:

"Türkiye'de ekonomik kriz var. Eskiden bir maaşla insanlar kiralarını rahatça ödeyebiliyordu, rahatça bir ev alabiliyordu. Bugün 2 maaşla bile kirayı ödeyemeyecek hale geldiler. Bu olay insanlara nasıl yansıyor; emeklilerin alım gücü azaltıyor. Gıda enflasyonundan her gün artan maliyetlerden doğru, alım gücü daha da azalıyor. Azaldığı için de insanlar şu anda gerçekten zor durumda. Biz de bu yüzden burada belediye başkanlığı adaylığı serüvenimizde Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 90 kilogram eti vatandaşlarımıza dağıttık. 750 liralık 250 tane koli yapıp onları da muhtarlarımız aracılığıyla mağdur insanları tespit ederek dağıtımını yaptık. Ramazan etkinliklerine devam ederken vatandaşlarımıza Ramazan pidesi vermek istedik. 400 tane Ramazan pidesini pazaryerinde vatandaşa 15 dakika içinde dağıtıp bitirdik. Ben bu pideleri bitiremem, dağıtamam dememe rağmen 15 dakika içinde 400 pide bitti. Vatandaşlar önce 'ücretli mi' diye sordular. Ücretsiz olduğunu söyledim ve teşekkür ettiler. Hafif gözlerinden yaş gelen bile oldu çünkü alışveriş yapıyorlar, ekmek almaya paraları kalmıyor. Vatandaşın durumu anlatılacak gibi değil. Herkes 5- 6 tur atıp ekmeğini en son alıyor. Sinop kent merkezinde şuanda kiralar 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. 2 asgari ücretli aylık 34 bin lira yapar. 15 bin lirasını kiraya verdiği zaman yemesine bile o para yetmez, aç kalır. Sinop turizm bölgesi, ucuz kiralar yok. 10- 15 bin lira arası kiralar var artık. Hele bir de çocuk varsa geçinme şansları hiç yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Ekonomik Kriz: Kiralar Arttı, İnsanlar Mağdur - Son Dakika

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