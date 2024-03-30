Sinop\'ta Emekli Vatandaşlar Ekonomik Sıkıntı İçinde

MUSTAFA USTA
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta yaşayan emekli vatandaş Doğan Özdemir, "Benim şu anda aldığım emekli maaşı Sinop'u bırakın bir ilçede geçinmeme bile yetecek kadar değil. Hele ev kirası ödersem, ancak ev kirasına yeteceği için yaşamamam lazım. Eskiden emekli olanlar çoluk çocuğunu okutup, onları mezun olana kadar beslerken şimdi emekli olanlar çoluk çocuğunun sadakasıyla geçinir hale geldi" dedi. Emekli vatandaş Serdar Alay ise "Emekli maaşından memnun olmak mümkün mü? Çoluğumuza çocuğumuza harçlık veremiyoruz" diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması"na göre, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında yüzde 20 ile Sinop oldu. Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, ekonomik olarak mutlu olmadıklarını emekli maaşlarının yetersiz kaldığını ifade ettiler.
"EMEKLİ ÇOLUK ÇOCUĞUNUN SADAKASIYLA GEÇİNİR HALE GELDİ"
Doğan Özdemir, şunları söyledi:
"Genel anlamda söylersek hiçbir emeklinin maaşından memnun olması mümkün değil çünkü, hayat son 3 - 4 senedir yüzde 100 katlayarak pahalanıyor. Bu pahalılık içerisinde çalışan ya da emeklilerin aldığı maaş ise bunu karşılamayacak derecede en fazla yarısı kadar zamlanıyor. Dolayısıyla yüzde 50 açık var. 4 senede yüzde 200 kadar yani maaşın 2 katı kadar bir açık oluyor. Bundan dolayı da emeklinin aldığı maaştan normal koşullarda memnun olması mümkün değil. Eğer memnunum diyen varsa, bunların büyük ihtimalle ya siyasi olarak konuşamadığını söyleyebilirim ya da dışarıdan başka gelirleri vardır emekli maaşına zaten ihtiyacı yoktur. Kendimden örnek verecek olursam, ben yüksek lisans mezunu, iyi maaş alan bir branştan emekliyim. Benim şu anda aldığım emekli maaşı Sinop'u bırakın bir ilçede geçinmeme bile yetecek kadar değil. Hele ev kirası ödersem, ancak ev kirasına yeteceği için yaşamamam lazım. Eskiden emekli olanlar çoluk çocuğunu okutup, onları mezun olana kadar beslerken şimdi emekli olanlar çoluk çocuğunun sadakasıyla geçinir hale geldi."
"EMEKLİNİN HAKKI ÇOK YENDİ"
Serdar Alay, "Emekli maaşından memnun olmak mümkün mü? Çoluğumuza çocuğumuza harçlık veremiyoruz. 10 bin lirayla geçinecek bir milletvekili adayı ya da belediye başkanı adayı zor. Bu devirde gerçekten zor ama biliyorum bu emekli bu seçimde gereken cevabı verecek gibi geliyor bana. Emeklinin hakkı çok yendi. 10 bin lirayla geçinmek çok zor" dedi.
Salih Ersoy ise "Yetmiyor. Masrafımız çok oluyor. Köyde oturuyorum ama hayvanların yem parası da var. Kendime de yiyecek içecek lazım mecbur. Nefes darlığım var, kalp yetersizliğim, astım, bronşitim var. Bu aralar hastanelerde sürünüyorum" diye konuştu.
Selamattin Atabek de "Kesinlikle emekli maaşından memnun değilim. Yeterli değil, her şey ateş pahası. Ne markete gidebiliyorsun, ne de bir şey alabiliyorsun. Her şey ateş pahası. Kiralar berbat. 15 bin liradan aşağı kira yok. Ben kira vermiyorum ama zor geçiniyorum. Torunlara harçlık veremiyorum" dedi.
Son Dakika › Yerel › Sinop'ta Emekli Vatandaşlar Ekonomik Sıkıntı İçinde - Son Dakika
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