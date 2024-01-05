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Sinop'ta fırtına etkisini gösterdi - Son Dakika
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Sinop'ta fırtına etkisini gösterdi

Sinop'ta yaşanan fırtına, gün boyu etkisini gösterdi. Sinop sahilinde insan yoğunluğu azaldı. Meteoroloji ve Valilik uyarıda bulunmuştu. Fırtına sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösterdi. Sinop'un en işlek caddelerinde insan yoğunluğu azaldı. Sinop'un karayel ve gündoğrusu etkili oluyor.

05.01.2024 - 16:08,  Güncelleme: 16:15
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Sinop'ta fırtına etkisini gösterdi

SİNOP - Sinop'ta yaşanan fırtına, gün boyu etkisini gösterdi. Haftanın yedi günü insan yoğunluğunun görüldüğü Sinop sahilinde çok az insan vardı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü dün Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunmuş, Sinop Valiliği de ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları uyarmıştı. Beklenen fırtına sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösterdi. Şehrin iki tarafından esen kuvvetli rüzgar, havanın güneşli olmasına rağmen kendini hissettirdi. Sinop'un en işlek caddelerinden Aşıklar Caddesi'nde insan yoğunluğu çok azdı. Düzenli olarak kuşları yemleyen ve yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getiren vatandaşların haricinde sokakta çok az insan vardı.

Emekli Remzi Acun, Sinop'un karayel ve gündoğrusunun etkisinde kalan bir şehir olduğunu vurguladı. Acun, "Artık bu kışın ortası. Karayel ile gündoğrusu çok tutar Sinop'u. Hava çok sert esiyor, sert estiği içinde hava soğumaya başladı. Kış geldiğini belli etmeye başladı ağır ağır. Bundan sonra bu havalar bu şekilde sert gider. Belki havanın iyi olduğu günler de olur ama Sinop'un genelinde karayel ve gündoğrusu çok vuruyor. Ben emekliyim, burada biraz güneş var, onun tadını çıkarıyorum" diye konuştu.

Sinop\'ta fırtına etkisini gösterdi
Kaynak: İHA
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