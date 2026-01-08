Sinop Belediyesi Halk Ekmek Büfesi Hizmete Açıldı... Başkan Gürbüz: "Amacımız Vatandaşın Bütçesine Bir Nebze Katkı Sağlamak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop Belediyesi Halk Ekmek Büfesi Hizmete Açıldı... Başkan Gürbüz: "Amacımız Vatandaşın Bütçesine Bir Nebze Katkı Sağlamak"

08.01.2026 16:36  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Belediyesi, Uğur Mumcu Meydanı'nda Halk Ekmek Büfesi'ni açarak, dar gelirli vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. İlk ekmek satışını Belediye Başkanı Metin Gürbüz gerçekleştirdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Büfesi, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Halk Ekmek satış reyonunun ilk ünitesini açtıklarını bildirerek, "Amacımız özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bir nebze olsun bütçelerine katkı sağlamak" dedi.

Sinop Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Büfesi, Uğur Mumcu Meydanı'nda törenle hizmete açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile belediye başkan yardımcıları katıldı. Sabahın erken saatlerinde hizmet vermeye başlayan büfede, ilk ekmek satışını Belediye Başkanı Metin Gürbüz yaptı.

Gürbüz, şöyle konuştu:

"Ekmek, simit ve poğaça 12 liradan vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Burada amacımız bu ekonomik şartlar içerisinde özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bir nebze olsun bütçelerine katkı sağlamak. İlerleyen zaman dilimi içerisinde kentimizin farklı mahallelerinde, farklı lokasyonlarında halk ekmek satış reyonlarımızın ikincisini, üçüncüsünü açarak onlara bir kamusal hizmeti daha sunmuş olacağız. Askıda ekmek, unlu mamuller, simit, poğaça gibi hizmetimiz de olacak. Dileyen vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden askıda bulunan ekmekten ve diğer unlu mamullerimizden faydalanabilirler."

Kaynak: ANKA

Sinop Belediyesi, Yerel Haberler, Metin Gürbüz, Uğur Mumcu, Halk Ekmek, Belediye, Ekonomi, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Belediyesi Halk Ekmek Büfesi Hizmete Açıldı... Başkan Gürbüz: 'Amacımız Vatandaşın Bütçesine Bir Nebze Katkı Sağlamak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:23:34. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop Belediyesi Halk Ekmek Büfesi Hizmete Açıldı... Başkan Gürbüz: "Amacımız Vatandaşın Bütçesine Bir Nebze Katkı Sağlamak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.