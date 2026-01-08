Sinop Belediyesi Halk Ekmek Büfesi Hizmete Açıldı... Başkan Gürbüz: "Amacımız Vatandaşın Bütçesine Bir Nebze Katkı Sağlamak"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Büfesi, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Halk Ekmek satış reyonunun ilk ünitesini açtıklarını bildirerek, "Amacımız özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bir nebze olsun bütçelerine katkı sağlamak" dedi.

Gürbüz, şöyle konuştu:

"Ekmek, simit ve poğaça 12 liradan vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Burada amacımız bu ekonomik şartlar içerisinde özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bir nebze olsun bütçelerine katkı sağlamak. İlerleyen zaman dilimi içerisinde kentimizin farklı mahallelerinde, farklı lokasyonlarında halk ekmek satış reyonlarımızın ikincisini, üçüncüsünü açarak onlara bir kamusal hizmeti daha sunmuş olacağız. Askıda ekmek, unlu mamuller, simit, poğaça gibi hizmetimiz de olacak. Dileyen vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden askıda bulunan ekmekten ve diğer unlu mamullerimizden faydalanabilirler."