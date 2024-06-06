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Sinop'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi

SİNOP - Sinop'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Düzenlenen sergide halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el ürünler sergilendi. Sergide Sinop'a özgü ürünlerin yanı sıra, giyim, el sanatları, dikiş, nakış, takı tasarımı, tel kırma alan ve dallarında birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Sinop Halk Eğitim Müdürü Turgay Altun, "Çok fazla kurs açtık ancak hocamız 2019 yılında başladı. 2019 yılından bu yıla kadar 28 tane kurs açtılar. Burada bulunan ürünler 28 kursun sadece bir kısmı. Burası en çok satış yapan köylerimizden bir tanesi. Sadece Sinop değil. Amasya'ya ve Türkiye'nin bir çok yerine belki de yurt dışına satışları mevcut. Buranın en büyük özelliği burada bulunan kursiyerlerimizden en küçüğümüz 50 yaşında. 75 yaşında olan da var" dedi.

Daha sonra konuşan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ise "Öğrenmenin yaşı yok. Hala buraya gelip bir şeyler üretmek ve ortaya bir şey koymak, bu eserlerin satışa sunulması bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Hayat boyu öğrenme dediğimiz aslında bu. Beşikten mezara kadar sürekli bir eğitim, sürekli bir öğrenim süreci var. Zaten bizim amacımız da bu. Öğrenmenin yaşı yok" ifadelerine yer verdi.

Mertoğlu Köyü Çok Amaçlı Salonda düzenlenen serginin açılışına usta öğreticisi Kıymet Sönmez, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.