Sinop'ta Heyelan: İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Heyelan: İki Kişi Kurtarıldı

Sinop Türkeli'deki heyelanda enkaz altında kalan Mesut ve Fatma Kaya, ekipler tarafından kurtarıldı.

06.03.2025 16:47
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta meydana gelen heyelanda enkazın altında kalan Mesut ve Fatma Kaya'nın oğulları Şendoğan Kaya, "O akşam olayı yaşayan baldızım bizleri aradı ve biz de muhtara ulaştık. AFAD olsun, 112 Acil servis olsun bunlar hepsi sağ olsunlar geldiler sağ salim onları oradan çıkardılar" dedi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan gün ağarınca ortaya çıktı. Türkeli ilçesi Düz köyü Merkez mahallesinde dün akşam saatlerinde karların erimesiyle kayan dev toprak parçası, evleri önüne katarak sürükledi. Evlerde bulunan 4 kişiden 2'si kendi imkanları ile kurtulurken, Mesut ve Fatma Kaya çifti ise enkaz altında kaldı. Mesut ve Fatma Kaya çifti ekipler tarafından 3,5 saat sonra kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Heyelanın meydana geldiği bölge ise drone ile görüntülendi.

Olay anında Zonguldak'ta olduğunu ve hemen Sinop'a geldiğini belirten Mesut ve Fatma Kaya'nın oğulları Şendoğan Kaya, olay anında yaşanılanları şöyle konuştu:

"Zonguldak'tan geldim. O akşam baldızım da evin içerisindeydi. Orada mahsur kalmış. Baldızım da deprem oluyor zannetmiş. Bizim hanımı aradı saat 23.30'da ve deprem olduğunu söyledi. Ben de 'ne depremi, orası deprem olacak bir bölge değil' dedim. Işıklar sönmüş, tabi elektrikleri şimşek çakıyor zannetmişler maalesef. Sanıyorum elektrik kabloları kısa devre yaptı ondan öyle sanmış. Odada kalınca sıkışıp kalınca bizi kurtarın diye bağırıp duruyor baldızım. Bu sefer ailem diyor ki 'cam var camdan çıkın deprem değildir' diyor. O esnada onu yönlendirdi. 'Annem burada annemi kurtarın diye bağırıyor. Babamı kurtarın' diyor. 'Bizi buradan kurtarsınlar' diyor. O esnada ben muhtarı aradım. Onlar duymuş seferber olmuşlar. Tabii ki yol kapalı olduğu için diğer taraftan gelmeleri gerekiyor. Diğer taraftan gelmeleri için de diğer köydeki komşularımızı aradım. Onlarda çıktık dediler yardım etmek için ama yardım edecek bir şey yok. AFAD olmadıktan sonra bunların oradan çıkma şansı yok. Neticede AFAD olsun, 112 Acil servis olsun bunlar hepsi sağ olsunlar geldiler sağ salim onları oradan çıkardılar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Heyelan: İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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