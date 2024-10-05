Sinop\'ta İşçiler Çatıda Eylem Yaptı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Gelincik Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan dört işçi, üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları binanın çatısına çıkarak eyleme başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.