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Sinop'ta jandarmadan en uzun geceye özel klip - Son Dakika
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Sinop'ta jandarmadan en uzun geceye özel klip

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, yılın en uzun gecesi 21 Aralık nedeniyle kentin ilçe, tarihi ve turistik yerlerinde devriye görüntülerinden oluşan özel bir klip yayınladı. Klipte, jandarma ekiplerinin gece görevlerine ve vatandaşın yanında olmalarına vurgu yapıldı.

21.12.2023 - 21:58,
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Sinop'ta jandarmadan en uzun geceye özel klip

SİNOP - Sinop İl Jandarma Komutanlığı, yılın en uzun gecesi 21 Aralık nedeniyle kentin ilçe, tarihi ve turistik yerlerinde devriye görüntülerinden oluşan özel bir klip yayınladı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, yılın en uzun gecesi dolayısıyla bir klip hazırladı. 1 dakikalık videoda; gece görevi yapan jandarma ekiplerinin, şehir genelinde bulunan tarihi yerler, uygulama noktaları ve meydanlarda, yüksek yerleşim yerlerindeki denetim ve kontrollerine yer verildi. Klipte; "Vatan sevgisiyle geceyi kısaltanlar, bayrak sevgisiyle geceyi ısıtanlar, karanlığı milletin duasıyla aydınlatanlar işte buradalar. Gece karanlık aydınlatırız, gece zorlu kolaylaştırırız, gece uzun kısaltırız, gece soğuk ısıtırız. Bizim için gece soğukmuş fark etmez, gece uzunmuş fark etmez, gece zormuş fark etmez. Yeter ki bayrak nazlı nazlı dalgalansın. En uzun gece, en soğuk hava, en zorlu görev, siz varsanız biz hepsinin üstesinden gelmeye hazırız" ifadeleri seslendirildi.

Ayrıca, Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan yazılı açıklamada, "21 Aralık en uzun gecede, en uzun nöbette, jandarma olarak daima vatandaşımızın emrinde ve yanındayız" denildi.

Sinop\'ta jandarmadan en uzun geceye özel klip
Kaynak: İHA
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