Sinop\'ta kamu yatırımları ve kentsel gelişim çalışmaları

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, ilde devam eden restorasyon çalışmaları, altyapı projeleri ve kamu yatırımlarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Sinop'taki restorasyon çalışmalarının genel olarak iyi gittiğini belirten Milletvekili Maviş, Ada Sağlık Merkezi inşaatının da hızlı bir şekilde ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Adliye binası ihalesinde projeden kaynaklı bir hata nedeniyle gecikme yaşandığını aktaran Maviş, "Restorasyon şu anda iyi gidiyor. Ada Sağlık Merkezimiz hızlı gidiyor. Tamamlanacak inşallah. Adliye binasının ihalesi biraz gecikti. Projede bir hata tespit edilmişti. Tekrar müellif firmaya gitti. Proje düzeltildi. Herhalde inşallah bu ay veya önümüzdeki ay içerisinde parti ihalesi yapılmış olur" dedi.

Kale surlarıyla ilgili kamulaştırma sürecine de değinen Maviş, daha önce alınan 16 milyon liralık ödeneğin değer kaybı nedeniyle yetersiz kaldığını, oluşan 5 milyon liralık ek ihtiyacın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından karşılandığını ve kamulaştırma çalışmalarının bu sayede başlayacağını söyledi.

Köylerin çevre temizliği için iki adet çöp kamyonu ve 400 konteyner alındığını belirten Maviş, Sinopspor'a kalıcı gelir sağlamak amacıyla halı saha yapımına başlandığını, tesis, soyunma odaları ve kafeterya gibi alanlar için de ek ödenek talep edildiğini aktardı. Sinopspor'a Valilik ve ilgili kurumların da destek verdiğini kaydetti.

Sinop'un en önemli sorunlarından birinin yaz aylarında yaşanan köylerin içme suyu problemi olduğunu ifade eden Maviş, sorunun su yetersizliğinden değil, yönetim ve kayıp-kaçaklardan kaynaklandığını söyledi. Devlet Su İşleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Sinop merkezi ile köylerin su hatlarının birbirinden ayrılmasına karar verildiğini belirten Maviş, arıtma tesisinden İncemeydanı deposuna kadar yaklaşık 30 kilometrelik yeni bir isale hattı yapılacağını, böylece köylerin suyunun ayrı bir hat üzerinden yönetileceğini açıkladı. Projenin ihalesinin 26 Ocak'ta yapılacağını ve hedeflerinin yaz gelmeden çalışmaları tamamlamak olduğunu ifade etti.

Çevre yolu projesinde yaşanan gecikmenin bakanlıktan değil, Sinop'un hassasiyetlerinden kaynaklandığını vurgulayan Maviş, "Çevre yoluyla ilgili gecikme bakanlıktan kaynaklı değil. Biraz bizden kaynaklı. Neden bizden kaynaklı? Sinop'un hassasiyetleri var. Biz bu hassasiyetleri dinlemek zorundayız. Çünkü bu hassasiyetleri dinlemeden bir şey yaparsak yarın ili tartışmalı hale getiriyoruz. Çevre yolu kuzeyden geçecek, bu net ve tartışmasız. Fakat tartışmalı iki konu var. Birincisi surlar, yani tarihi doku. Bu tarihi dokunun perdelenmemesi ve hırpalanmaması lazım. Çünkü bu bizim için önemli bir kazanç. Kültür ve Turizm Bakanımız geldiğinde en önemli taleplerimizden biri kuzey surlarının restorasyonuydu. Bu ciddi bir maliyet gerektiriyor. Sadece proje ihalesi 60-70 milyon lirayı buluyor. Yapılacak yolun surların görüntüsünü bozmaması, perdelememesi ve fiziki olarak zarar vermemesi bizim birinci hassasiyetimiz. İkinci hassasiyetimiz ise karadan gidemiyor olmamız. Karadan gidildiğinde alan yok, mahallenin ortasından yol açılması gerekiyor. Bu da kentsel dönüşüm ve kamulaştırma sorunlarını beraberinde getiriyor. Karayollarının burada kamulaştırma yetkisi yok. Bu yol teknik olarak bir çevre yolu değil, Sinop'un iç ulaşım yolu. Kamulaştırmayı belediyenin yapması gerekiyor, bunun da ciddi sosyal ve hukuki sorunları var. Dolayısıyla bu işin denizden gideceğini hepimiz biliyoruz. Denizden gidildiğinde ise hem deniz tabiatını hem de görüntüyü bozmayacak bir çözüm olması gerekiyor. Büyük bir dolgu ya da viyadük denizde ve surlarda büyük bir kütle oluşturuyor. Mühendislik hesaplamalarında 9 metre dalga boyu çıkıyor. Biz bu şekilde büyük bir dolguya cesaret edemedik. Bu iki seçenek arasında daha makul bir ara çözüm bulmaya çalışıyoruz ve artık son aşamaya geldik" diye konuştu.

Maviş ayrıca, Roketsan araçlarının şehir içinden geçişinde güvenlik ve trafik açısından sorun oluşmaması için Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün de destekleriyle bu konunun çözümüne yönelik adımlar atıldığını da kaydetti.

Hükümet konağı projesinin Sinop için en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Maviş, adliye binasının tamamlanmasının ardından mevcut adliye alanına valilik makamının taşınmasının planlandığını, özel idarenin ise OSB'deki 33 dönümlük alanda yeni bir komplekse taşınacağını ifade etti. Bu sürecin şehir merkezindeki birçok alanın yeniden düzenlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Yakın dönemde Lonca Kapısı, kuzey surları, Balatlar Yapı Topluluğu ve yat limanı projelerinin de gündeme geleceğini belirten Maviş, Pervane Medresesi esnafıyla ilgili hassasiyetlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletildiğini, esnafın mağdur edilmemesi konusunda ortak bir duruş sergilendiğini vurguladı.

Maviş, Sinop'ta karşıtlık oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını, önemli olanın sonuç almak ve kentin tarihi, sosyal ve kültürel dokusunu koruyarak projeleri hayata geçirmek olduğunu sözlerine ekledi. - SİNOP