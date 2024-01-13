 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu

Sinop'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalara neden oldu. Pervane mevkisi ve kent merkezinde araçlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Sinop Belediyesi ve Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca 110 köy yolunun da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

13.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:19
Abone Ol

MUSTAFA USTA

Sinop'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalara neden oldu. Pervane mevkisi ve kent merkezinde araçlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Sinop Belediyesi ve Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Sinop kent merkezinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı trafikte aksamalara yol açtı. Öte yandan, Paşa Tabyaları mevkisinde buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç ters döndü. Ters dönen araç, metrelerce kayarak istinat duvarına çarparak durabildi. Ayrıca Hastane Kavşağı'nda ise bir araç sürücüsü virajı alamayarak kaldırıma çarptı.

110 KÖY YOLU KAPANDI

Ayrıca Sinop genelinde 110 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, merkezde 6 köy yolu, ilçelerde Ayancık 71 ve Türkeli'de 33 köy yolu olmak üzere 110 köy yolu kapandı.

Sinop\'ta Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Sinop Belediyesi, Sinop, Hava Durumu, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:30:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Kar Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement