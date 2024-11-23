Sinop'ta Kış Lastiği Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta Kış Lastiği Mesaisi Başladı

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Sinop'ta kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak, lastikçiler yoğun mesai yapıyor.

23.11.2024 15:02
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Sinop'ta oto lastikçilerin kış mesaisi

SİNOP - Sinop'ta hava sıcaklığının düşmesi ve kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacak olması nedeniyle lastikçilerin kış lastiği takma mesaisi başladı. Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri kar lastiği taktırmak için lastikçilere giderek araçlarına lastiklerini taktırıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde oto lastik satımı ve değişimi yapan rot balans ustası Hasan Üçüncüoğlu, lastiklerin değişimi için kar yağışının beklenilmemesi gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Vatandaşlara hem can hem de mal güvenliği açısından kış lastiği takmalarını tavsiye eden Üçüncüoğlu, "Her sene olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığımızın hazırladığı genelgeye göre 1 Aralık - 1 Nisan takvimleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Bunun dışında yine hususi araçlarda da hava sıcaklığının 7 derecenin altında kış lastiği takmalarını hem can hem de mal güvenliği açısından tavsiye ediyoruz. Kış şartlarında kış lastiğinin dışında araçların cam silecekleri, cam suyu, motor suyu antifrizleri, akü gibi önem arz eden parçaların kış şartlarına hazır olmasını tavsiye ediyoruz. Eğer kar lastiği dersek sadece karda kullanılan lastik olarak algı oluşturuyor ama bu değil. Kış lastiği havanın 7 derece sıcaklık altında takılması. Kış lastikleri soğuk havalarda yumuşak kaldığı için yol tutuşunu iyi sağladığından kış lastiği olarak ifade edilmektedir. Bunlar da kullanıldığı coğrafya ya göre değişiyor. Normalde 4 yıl lastiğin ömrü fakat 3 yılda ömürlerinin tamamladığını söyleyebilirim. Çünkü, belli bir süre sonra sertleşiyor ve yol tutuşu azalıyor" dedi.

Sinop\'ta Kış Lastiği Mesaisi Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Kış Lastiği Mesaisi Başladı - Son Dakika

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