Sinop'ta Kızılay Haftası Etkinlikleri Kutlandı - Son Dakika
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Sinop'ta Kızılay Haftası Etkinlikleri Kutlandı

Sinop\'ta Kızılay Haftası Etkinlikleri Kutlandı

Sinop'ta düzenlenen Kızılay Haftası etkinliğinde, Vali Mustafa Özarslan, Kızılay'ın dünya genelindeki yardımlarını ve kan ihtiyacının önemini vurguladı. Etkinlikte protokol üyeleri de yer aldı.

01.11.2024 13:34  Güncelleme: 13:35
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Sinop'ta "Kızılay Haftası" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, ilk olarak Kan Alma Merkezini gezerek Türk Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak'tan yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Özarslan ve protokol üyeleri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi. Kızılay Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Kızılay'ımız yalnızca kendi vatandaşlarımıza değil, dünyada nerde bir acı varsa, nerde bir doğal afet varsa, nerde bir ateş varsa, nerde bir felaket varsa insanımızın özünden gelen, insanımızın değerlerini yansıtan bir heyecanla, büyük bir enerji ile o noktaya hızlı bir şekilde ulaşan bir kurumumuz. Somut olarak bir yerde acı varsa o acıya aslında komşuların gelmesi beklenir, bir yangın varsa o yangını söndürmek, oradaki acıyı azaltmak için ilk beklenen o komşunun yetişmesidir ama dikkat edin o komşudan ziyade çok çok uzaklarda olan, milletimizin kurumu olan Kızılay'ımız yetişmekte. Bu milletimizin yüksek karakterini gösteren bir davranış. O ruh milletimizde olduğu için Kızılay'ımız oraya hızlı yetişiyor" dedi.

Kan ihtiyacının önemine de değinen Vali Özarslan, "Kan insanlığın o kadar ilerlemesine, gelişmesine rağmen insan aklıyla şuana kadar yerine ikame edilemeyen bir husus. İnsan aklı şu ana kadar yerine ikame edecek bir başka öge, unsur icat edemedi. Kan, her zaman gereken bir ihtiyaç bunu özellikle vatandaşlarımızın bilmesini istirham ediyorum. Ben inanıyorum ki milletimiz her zaman birbirlerinin acılarını hissediyorlar. Bir kişinin acısı milletimizin acısı, sevinçlerimiz de öyle, zaten millet olmak bunun bir sonucu. Onun için Kızılay'ımız çok yaşasın diyorum. Kızılay'ı destekleyen bütün vatandaşlarımıza minnettarlığımı ifade ediyorum. İyilikler hep artsın acılar azalsın diyorum" diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Sinop Belediye Başkanvekili Hikmet Karaduman, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Hakan Başaklıgil, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, kurum müdürleri ve gönüllüler katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Kızılay Haftası Etkinlikleri Kutlandı - Son Dakika

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