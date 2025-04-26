Sinop\'ta Köy Yaşam Merkezleri Açıldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın öncülüğünde başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde, Kabalı, Demirci ve Kılıçlı köylerinde inşa edilen yaşam merkezleri düzenlenen törenle halkın kullanımına sunuldu.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın öncülüğünde başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Kabalı, Demirci ve Kılıçlı köylerinde yapımı tamamlanan yaşam merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi. Törene AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Vali Özarslan, kalkınmanın ve yükselmenin geçmişte olduğu gibi köylerden başlayacağını vurguladı. Özarslan, " Türkiye'de 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2 bin benzeri yapı hizmete açıldı. Bugün ülke genelinde 3 bin 500'e ulaşıldı. Daha önce Sinop'ta sadece 2 köy yaşam merkezi vardı. 2 yetmez, 100-200 de yetmez, sayılarını artıracağız. Bugün 3 yeni merkez açıyoruz. Bu yıl merkez ilçede 6, diğer ilçelerde yaklaşık 16 yaşam merkezi daha kazandıracağız. Hedefimiz, gün gelecek bütün köy evlerinin bu şekilde dönüşmesi" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Kabalı köyüne Köy Yaşam Merkezi'nin kazandırılmasında katkı sunan tüm kamu kurumları ve kuruluşlarına teşekkürlerini iletti. Maviş, "Ama asıl proje, Valimizin liderliğinde gerçekleştiği için Sayın Valimize ve onun çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kabalı, Sinop'umuzun çok önemli köylerinden bir tanesi. Kabalı'ya köy demek aslında çok da hak ettiği bir şey değil. Geçmişte Sinop'umuzun merkez yerleşim yerlerinden bir tanesiydi. Hala bu özelliğini koruyan, dinamik bir köyümüz. Dolayısıyla böyle bir köyümüzde, hem köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, hem de köyümüzün yönetimi ve idaresinde daha iyi bir ortamı köyümüze kazandırmak açısından bu yaşam merkezini çok önemli buluyorum. Burası bir eşgüdüm, uyum içerisinde yapılmış bir merkez. Bizim toplumumuzda iş birliği işe imece usulümüz vardır ama son zamanlarda iş birliği ile iş yapma kültürünü kaybetmeye başladık. Ancak bu Köy Yaşam Merkezleri'nin de böyle bir kültürü yaşattığını görmek güzel bir şey. Kamu ve sivilin ortaya koymuş olduğu güzel bir örnek çalışma" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından köy muhtarları, Köy Yaşam Merkezleri'nin yapımında emeği geçen kişilere plaket takdim etti. Kurdele kesimi sonrasında protokol üyeleri, merkezleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - SİNOP