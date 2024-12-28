Sinop'ta Otomobil Tarlaya Devrildi: 2 Yaralı

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Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta yoğun sis ve kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sinop- Erfelek yolu Uzungürgen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Ö. yönetimindeki 57 AAB 576 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Erfelek yönüne hareket ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaygan zemin ve yoğun sisin etkisiyle araç buğday tarlasına girerek yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı sürücü Recep Özkoç ve yanında yolcu olarak bulunan Hediye Özkoç'u araçtan çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.