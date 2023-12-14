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Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu - Son Dakika
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Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu

Sinop'un Mertoğlu mevkiindeki çevre sakinleri çakal saldırılarından şikayetçi. Bir otomobilin çarpması sonucu telef olan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü tarafından alındı.

Sinop\'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu
14.12.2023 - 16:11,
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Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu.

Sinop'un Mertoğlu mevkiindeki çevre sakinleri son zamanlarda artan çakal saldırılarından dolayı sıkıntı yaşıyor. Sadece besledikleri hayvanlara değil çevrede dolaşan kedi ve köpeklere de saldıran çakallardan biri, dün plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Otomobilin çarptığı çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından telef olduğu yerden alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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