Sinop'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

Sinop\'ta \'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası\' Konferansı Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Yasin Pişgin 'Hz. Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu sunum yaptı. Konferansa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15.09.2024 18:15  Güncelleme: 18:25
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Ünlü yazar Burdur Üniversitesi Maku İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin'in sunum yaptığı konferansa, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe müftüleri, ilçe protokolü, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkeli Gençlik Merkezi Salonu'nda sunuculuğunu Sazkışla İmam Hatibi Umut Gülsar'ın yaptığı ve Merkez Camii Müezzin Kayyımı Beytullah Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İlçe Müftü Vekili Ömer Faruk Kıvrak'ın açılış konuşmasıyla devam etti. İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından icra edilen ilahi dinletisinin ardından Prof. Dr. Yasin Pişgin, "Hz. Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi. Konferans sonrası Sinop Valisi Özarslan, Prof. Dr. Pişgin'e plaket takdim etti.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde lise ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Sinop Valisi Özarslan ve Milletvekili Maviş, hazirunu selamlayarak, kandillerini tebrik etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sinop'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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