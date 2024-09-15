Sinop\'ta \'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası\' Konferansı Düzenlendi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Ünlü yazar Burdur Üniversitesi Maku İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin'in sunum yaptığı konferansa, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe müftüleri, ilçe protokolü, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkeli Gençlik Merkezi Salonu'nda sunuculuğunu Sazkışla İmam Hatibi Umut Gülsar'ın yaptığı ve Merkez Camii Müezzin Kayyımı Beytullah Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İlçe Müftü Vekili Ömer Faruk Kıvrak'ın açılış konuşmasıyla devam etti. İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından icra edilen ilahi dinletisinin ardından Prof. Dr. Yasin Pişgin, "Hz. Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi. Konferans sonrası Sinop Valisi Özarslan, Prof. Dr. Pişgin'e plaket takdim etti.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde lise ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. Sinop Valisi Özarslan ve Milletvekili Maviş, hazirunu selamlayarak, kandillerini tebrik etti. - SİNOP