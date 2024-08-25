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Sinop'ta sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarına su bastı.

Sinop'un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri sürücü ve yayalara zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların giriş ve bodrum katlarına da su bastı. Su baskınları özellikle Samsun Caddesi'nde yoğun şekilde yaşandı.

Gerze Belediyesi ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldığı bildirildi.