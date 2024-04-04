Sinop'ta Seçim Günü Sendika Panoları Tartışması

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MUSTAFA USTA

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, Sinop'ta seçim günü bir ilkokulun öğretmenler odasında bulunan sendika panolarında hükümet yanlısı olan sendikaların afişlerine izin verilirken diğerlerinin kapatıldığını belirterek "İktidar tarafından duran bir sendikanın panosunda siyasi içerik olmadığı mı düşünülüyor? Yoksa bizim sendikaların seçimi etkileyeceği mi düşünüldü? Burada art niyet var" diye tepki gösterdi.

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, kendisinin de sınıf öğretmeni olduğu Lala İlkokulu'nun öğretmenler odasında bulunan sendika panolarında hükümet karşıtı sendikaların üzerinin kapandığını fakat hükümet yanlısı olan sendikanın reklamının hala yapıldığını ileri sürdü. Uzun, şunları söyledi:

"Her seçim döneminde okulumuzda seçim sandığı kurulur köyümüzün ise nüfusu biraz kalabalık olduğu için 2 sandık kuruluyor. Cuma günü biz okuldan çıktığımızda okul idaresi sandık kurulacak yerleri belirlemeye çalışıyordu. Pazar günü seçim oldu. Pazartesi günü okullar tatil olduğu için biz okula gitmedik. Salı günü okula gittiğimizde öğretmenler odasına girdik. Bizim öğretmenler odasında 4 tane sendikanın panosu var. Panolarda tüm sendikaların kendilerine göre çıkarttıkları afişler oralarda asılı. Bir girdik, Türk Eğitim Sen'in panosundaki afişlerin üzeri beyaz bir kağıtla kapatılmış. Eğitim Sen'in afişleri ters çevrilerek görüntülü yerleri kapatılmış, Eğitim İş'in panosu da kapatılmış. Biz ne oluyor diye bakarken, bir baktık diğer tarafta bulunan Eğitim Bir Sen'in panosunda hiçbir değişiklik yok. Ne kadar afişi varsa hepsi aynen yerinde duruyor. Hatta Eğitim Bir Sen üyesi arkadaşlar da kendileri durumu sorguladı.

"İDAREDEN BİR CEVAP ALAMADIK"

'Seçimde madem reklam oluyor, 3 sendika yasağa giriyor da, bizim sendika yasağa girmiyor mu?'. Espri konusu oldu. Bugün perşembe, 3 günden beri okuldaki 3 sendikanın panosu aynı şekilde, kapalı bir şekilde duruyor ve halen gereği yapılmadı. Diğer sendikanın panosu da açık bir şekilde devam ediyor. Hepsi kapatılsa 'bunlar siyasi propagandaya giriyor gibi düşündüler, onun için kapattılar' der geçerdik. Ama 3 sendikanın üzeri kapatılıp, bir tane sendika her şeyiyle ayna gibi ortada durunca art niyet olduğu belli. İktidar tarafından duran bir sendikanın panosunda siyasi içerik olmadığı mı düşünülüyor? Yoksa bizim sendikaların seçimi etkileyeceği mi düşünüldü? Burada art niyet var. 3 sendika kapatılıp, 1 sendika kapatılmadan bırakılmış. Ben bugün okula dilekçe verdim. İdareye panoların neden kapatıldığını sordum. Cevabını daha almadık. Ona göre bir işlem ve yönteme gideceğiz."