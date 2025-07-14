Sinop\'ta Şehit Ömer Can Açıkgöz\'ün adı hatıra ormanında yaşatılıyor

Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün adına dikilen fidanlar için bakım programı düzenlendi.

Sinop Valiliği tarafından, 2017 yılında Sinop'un Gerze İlçesi'nde kurulan hatıra ormanında 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bakım ve sulama programı organizasyonu yapıldı. Programa, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Özgen, kurum müdürleri, Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Vali Özarslan'ın konuşmasıyla devam etti. Ardından Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından Aziz Şehitler için dua yapıldı. Daha sonra Vali Özarslan ve Şehit Gazi Aileleri Dernek Başkanı Özgen tarafından yeni bir fidan toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Vali Özarslan günün anlam ve önemi üzerine yaptığı konuşmada, "Bugün burada, milletimizin hürriyet uğruna verdiği şanlı mücadelenin izinde, kökleri vatan sevgisine dayanan bir dik duruşun gölgesindeyiz. Her fidan, bir kararlılığın, bir duanın, bir ahdin nişanesi olarak toprağa kök salıyor. Bunun farkındayız. 15 Temmuz 2016 gecesi, karanlık bir planın ve ihanetin gölgesinde başlayan işgal girişimi; milletimizin sinesinden yükselen iman, cesaret ve birlik ruhuyla bertaraf edilmiştir. Aziz milletimiz, o gece "Zaferin Adı Türkiye" diyerek iradesine sahip çıkmış; tanklara karşı yürek, mermilere karşı inanç koymuştur. Aziz milletimizin kahramanları, bağımsızlık uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O kahramanlardan biri de, Sinop'umuzun yiğit evladı, Ankara'da adeta bir gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen Ömer Can Açıkgöz kardeşimizdir. Onun ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası yüreğimizdedir, dualarımızdadır. Onlar, vatan uğruna destan yazanlar. Demokrasiye siper olanlar. Ay yıldızın şerefini omuzlayanlar. Milletin zaferini imanla mühürleyenlerdir. Nasıl ki 1915'te ecdadımız "Çanakkale Geçilmez" diyerek bir çağı kapatıp bir destan yazdıysa, 2016'da da bu millet aynı kararlılıkla "Zaferin Adı Türkiye" diyerek istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu asil milletin genetik kodlarında cesaret, adanmışlık ve vatan sevdası vardır. Bizler de bugün burada; Ay yıldızlı bayrağımız için, Ezanımızın susmaması, milletimizin eğilmemesi için, Şehitlerimizin manevi huzurunda söz veriyoruz: Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok birlik olacağız. Bu duygularla, 15 Temmuz Şehitlerimizin anısını yaşatmak adına hatıra ormanımızın bakımını üstlenen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SİNOP