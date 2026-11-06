Sinop\'ta simitçi \'ekonomi bitti\' dedi, Karadeniz \'bir Sinop daha\' sözü verdi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, simitçi Ferdi Rıza ile bir araya gelerek Sinop'ta esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları dinledi. İşlerin durma noktasına geldiğini belirten Rıza'ya Karadeniz, "İktidarımızda Sinop'u bir Sinop daha yapacağız" dedi.

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'ta simitçilik yapan Ferdi Rıza ile bir araya gelerek kentteki ekonomik durumu ve esnafın yaşadığı sıkıntıları konuştu. Çocukluk yıllarından tanıdığı Rıza'nın geçmişte maddi durumu iyi olmayan çocuklara ücretsiz simit verdiğini hatırlatan Karadeniz, kendisinin Sinop'ta sevilen bir isim olduğunu söyledi.

Karadeniz, "Biz çocuktuk. Ferdi abimiz simit satardı. Parası olmayan çocuklarımızı gördüğü zaman da simidi bedava verirdi. Ferdi abimiz simitçilikten öte Sinop'un sevilen bir abisi oldu. Ama son zamanlarda Ferdi abimiz de bizim gibi dertli, biliyorum. Çünkü konuştuk. Simit alan sayısı azaldı. Ferdi abimizin, parası olmayıp simit vermeye kalksa tepside bir tane simidi kalmayacağının da farkında. Öyle değil mi? Nasıl durumlar şu anda ekonomide" diye sordu.

Simitçi Ferdi Rıza ise özellikle kış aylarında işlerin durma noktasına geldiğini, yaz sezonunda da beklenen hareketliliğin yaşanmadığını belirtti. Sinop'taki ekonomik durumun kötüleştiğini ifade eden Rıza, "Yok, iş yok. Şu anda kış sezonunda hiçbir şey olmuyor. Yazın burası zaten iki ay sezon. Şimdi Sinop'ta ekonomi bitti, çöktü zaten. Hepsi gitti. Hastane gitti, şu gitti, bu gitti. Sinop'ta ne bekleyeceksin ki? Bir şey beklemedik" diye konuştu.

Karadeniz ise "Ben sana bir söz vereyim Ferdi abi. İktidarımızda Sinop'u bir Sinop daha yapacağız. Hiç merak etme" karşılığını verdi.