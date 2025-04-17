Sinop'ta Sokak Köpekleri İçin 'Katliama Hayır' İsyanı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Sokak Köpekleri İçin 'Katliama Hayır' İsyanı

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Sinop Çevre Dostları Derneği, sokak köpeklerinin toplanmasına karşı 'Katliama Hayır' sloganıyla basın açıklaması yaptı. Başkan Hale Oğuz, yerel yetkililere kısırlaştırma yapılmaması eleştirisinde bulundu.

17.04.2025 13:41  Güncelleme: 14:45
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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, şehirdeki köpeklerin belediye tarafından kısırlaştırıldığını ama köylerden köpeklerin getirilmeye devam edildiğini belirterek, "Özel idareler köylerde kısırlaştırma yapmazsa, ki zaten yapmadılar 20 yıldır, nasıl çıkılacak bu sorunun altından? Toplayıp öldürmek çözüm mü?" diye sordu.

Çevre Dostları Derneği üyeleri, sokak köpeklerinin toplanmasına karşı "Katliama Hayır" sloganıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya katılanlar, "Katliama Hayır", "Yaratılanları Severiz Yaratandan Ötürü", "Satın Alma Sahiplen, Köpekler Sorun Değil Candır" yazılı dövizler taşıdılar, "Bu kentteki tüm kedi ve köpekler kent sakinidir, dokunulamaz. Komşuma dokunma" yazılı pankart açtılar.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nın 2004'te çıkarıldığını ifade ederek, bu yasa çerçevesinde sokak hayvanlarının kısırlaştırıldığını, küpelendiğini ve yaşadığı yerlere bırakıldığını anlattı.

Oğuz, "Onlar tehlikesiz bir vaziyette sokaklarımızda yaşıyorlardı. Kendine bakamayanlar, yavrular ya da genç ve saldırgan olduğunu düşündüğümüz iri köpekler de barınaklara konmuştu. Bu yasayı çıkartan aynı iktidar, 2024 yılında yasayı değiştiren de aynı iktidar. 20 yılda en ciddi sorun çözülür" diye konuştu.

Şehirdeki köpeklerin belediyelerce kısırlaştırıldığını ancak köylerden köpeklerin getirilmesine halen devam edildiğini anlatan Oğuz, doğurduğunda birden fazla köpeğe bakamayan köylülerin, köpekleri şehre bıraktıklarını kaydetti.

"Özel idareler köylerde kısırlaştırma yapmazsa, ki zaten yapmadılar 20 yıldır, nasıl çıkılacak bu sorunun altından? Toplayıp öldürmek çözüm mü?" diye soran Oğuz, şunları söyledi:

"Sayın valim bakanı dinlemedi. Bakan, 'Hiç olmazsa yeni yer yapılana kadar toplama yaptırmayacağız' dedi. Biz de o sürede zaman kazanıp ne yaparız diye gözden geçirecektik. Ama toplamaya devam ediyor. Sayın vali ayıp ediyor. Halbuki, biz ondan istemedik bunu. Bakan beyden istedik ki, vali beyin eli rahatlasın da şikayet eden vatandaş olduğunda 'Bakanımız söz verdi, toplayamıyoruz' desin diye. Elini rahatlatmak için önce bakanla konuştuk. Ama 'Şikayet olunca topluyoruz' diyor. Yahu, 80 küsür milyon insan hayat pahalılığından şikayet ediyor. Emekli, geçinemiyor, şikayet ediyor. Niye bunları hemen düzeltmiyorsunuz?. Öyle şikayet anında yerine geliyorsa, gelsin lütfen."

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Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Sokak Köpekleri İçin 'Katliama Hayır' İsyanı - Son Dakika

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