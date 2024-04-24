Sinop'ta Su Samurunu Balıkçı Besledi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Su Samurunu Balıkçı Besledi

Sinop\'ta Su Samurunu Balıkçı Besledi

Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan bir vatandaş, teknesine çıkan su samurunu balık vererek besledi. Balıkçı, su samurunu ikna ederek ona balık vermeyi başardı. Su samurunun balıkçıyla samimi görüntüleri izleyenleri gülümsetti. Su samuru, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alıyor ve bilimsel adı 'lutra lutra' olarak geçiyor.

24.04.2024 18:45
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MUSTAFA USTA

Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan bir vatandaş, teknesine çıkan su samurunu balık vererek besledi.

Sinop'ta bir balıkçı, teknesine çıkan su samuruyla yakından ilgilendi. Su samuruna "Kuzum gel, sana balık vereceğim" diye seslenen balıkçı,  su samurunu ikna etmeyi başardı. Balıkları yedikçe keyfi yerine gelen su samurunun balıkçıyla samimi görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Su samuru, Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alıyor ve bilimsel adı 'lutra lutra' olarak geçiyor. Ayrıca Su Samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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