Sinop\'ta Taksiciler, Havaalanında Yolcu Alamamaktan Şikayetçi

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta taksici esnafı, havaalanında yeniden başlayan servis taşımacılığı nedeniyle yolcu alamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Erdal Yılmaz, "En azından biz orada kendi müşterilerimizi alalım veya taksici esnafı eskisi gibi orada sıraya girip gelen müşterisini alsın. Bizim oradaki servise bir zararımız yok" dedi. Yusuf Yılmazer ise "Biz burada 2000'li yıllarda yaşıyoruz. Hala taksiyle müşteri alamıyoruz. İnsanlar mağdur oluyor" diye konuştu.

Sinoplu taksiciler, servis taşımacılığının yeniden başlatılmasının ardından Sinop Havaalanı'na yolcu bırakabildiklerini ancak yolcu alamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

"BİZ BURADA HİZMET SEKTÖRÜ VERİYORUZ VE VATANDAŞA HİZMET ETMEK İSTİYORUZ"

Taksici Erdal Yılmaz, şöyle konuştu:

"Havaalanındaki sıkıntılarımız oradan bizim yolcu alamamamız. Yolcuyu oraya bırakabiliyoruz fakat, alamıyoruz. Orada sanırım şu an servis var. Servis var diye bizi almıyorlar ama kendi özel müşterilerimiz için biz oraya gidiyoruz. Müşteri, İstanbul'dan gelirken bizden randevu alıyor. Saat kaçta ineceğini söylüyor ve bizde kendisini alması için rica ediyor. Biz de almaya gidiyoruz ama oradaki memur arkadaşlar 'Siz buradan müşteri alamazsınız, yasak' diyorlar. Bizim oraya gidiş ve gelişimiz nereden bakarsanız 50-70 lira civarında gider yakıtımız oluyor. Biz oraya gittiğimiz zaman müşteri alamıyoruz ve boş dönmüş oluyoruz. Hem bu ülke ekonomisine zarar, hem de bizim açımızdan zarar. Hem buradaki ve hem oradaki iş kaybından oluyoruz. Oradaki taksilerin ihalesi bitti. Ondan sonra taksiler ihaleye girmediler. Taksilere çok yüksek fiyat çekmişler. Onlar da o paraları biz kazanamıyoruz diye ihaleden feshedilince sözleşmeleri dolunca bıraktılar orayı. Şu an da orada hiç taksi yok. Sadece servis var."

"BİZ HAVALİMANINDAN GELEN MÜŞTERİYİ ALMAK İSTİYORUZ"

Yusuf Yılmazer ise şunları söyledi:

"Biz buradan müşteri getirebiliyoruz fakat oradan gelen müşteriyi alamıyoruz. Arkadaşım uçakla Nijerya'ya gitti. Havalimanından taksiye biniyor. Biz burada 2000'li yıllarda yaşıyoruz. Hala taksiyle müşteri alamıyoruz. İnsanlar mağdur oluyor. Geçen gün yağmurda 3 kişi kalmış. Polis 'alamazsın' dedi. Almadım, geri döndüm. Taksi gördüğü halde aldırtmadı bize. Havalimanının servisi var ama şehir merkezine geldiği için herkese hitap edemiyor servis. Mesela gelen insan havalimanından hastaneye, otogara, TOKİ'ye gidecek fakat onlara hitap edemiyor. İnsanlar burada mağdur oluyor. Biz havalimanından gelen müşteriyi almak istiyoruz. Hem insanlara hizmet edelim, hem de para kazanalım istiyoruz.

Ersan Aksu ise "Havaalanından bize yolcu aldırmıyorlar. Biz oraya yolcu bırakabiliyoruz ama alamıyoruz. Orada taksi olmadığı halde bekleyen yolcular bile oluyor. Mağdur oluyorlar. Öyle olduğu halde bize aldırmıyorlar. Geçen gün bir polis memuruyla münakaşa ettim. Bana yolcuyu nizamiyenin dışında al dedi. Bagajlarını da koydurmuyordu da bagajlarını ben aldım" dedi.