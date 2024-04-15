Sinop'ta Televizyon Kablosunu Çekmek İsterken Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta Televizyon Kablosunu Çekmek İsterken Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Sinop'ta çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrikçi olan İbrahim Kol, televizyon kablosu çekmek için çıktığı apartmanın çatısından beton zemine düştü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.04.2024 13:18  Güncelleme: 13:25
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Sinop'ta televizyon kablosunu çekmek isterken çatıdan böyle düştü

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

SİNOP - Sinop'ta çatıdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Fışkıran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikçi olduğu öğrenilen İbrahim Kol(46), televizyon kablosu çekmek için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. İbrahim Kol'un cesedi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop\'ta Televizyon Kablosunu Çekmek İsterken Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Televizyon Kablosunu Çekmek İsterken Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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