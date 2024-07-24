Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erfelek ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda 30 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve haklarında adli soruşturma başlatıldı.

24.07.2024 23:02
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

SİNOP - Sinop'ta jandarma tarafından Erfelek ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Erfelek ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 30 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve haklarında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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