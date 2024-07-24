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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

SİNOP - Sinop'ta jandarma tarafından Erfelek ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Erfelek ve Ayancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 30 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve haklarında adli soruşturma başlatıldı.