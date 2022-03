Sinop'ta yoğun kar altında 18 Mart töreni - Son Dakika

Sinop'ta 18 Mart etkinlikleri kapsamında, yoğun kara rağmen Şehitleri Anma Töreni gerçekleşti. Protokolün tören boyunca şemsiye kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sinop'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programının 107. yıldönümünde tören, yoğun kar altında eksiksiz gerçekleşti. Törene katılan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, kamu kurum ve kuruluş amirleri, askerler, polisler ve öğrenciler katıldı. Programda protokol, yoğun kara rağmen şemsiye kullanmadı. Sinop Deniz Şehitleri Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan program, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası 3 el saygı atışı ile devam etti.

Törende Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen yaptığı konuşmada, "Bugün Türk adının dünyada duyulduğu andan itibaren şanlı bayrağımızın yeryüzünün pek çok noktasına barışı, adaleti ve kardeşliği kendine şiar edinerek taşıyan, gittiği her ülkede barışı ve kardeşliği yaşam şekli haline getiren Türklük, İslamiyet ve vatan topraklarını korumak uğruna bedenlerini bu mübarek topraklara koyanların günüdür. Ellerine kına yakarak peygamber ocağına göndererek tertemiz alınlarından öperek 'Ya gazi ol ya şehit' diyen vatan savunması için uğurlayan aziz şehit analarının, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının gurur günüdür. Destan yazan bir ırkın ve ülkenin evlatları olarak bunu dünyaya bir kez daha göstermiştir. Büyük Türk milletinin dünya tarihine kazandırdığı bu destanlar, dünya var oldukça her an zikredilecektir" dedi.

Tören sonunda şehitlik defterini imzalayan Vali Erol Karaömeroğlu, yaptığı konuşmada, "Türk bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve kahramanlığının en büyük örneklerinden biri olan Çanakkale Savaşı, Türk milletinin yeniden varoluş ve diriliş destanıdır. Şanlı mazimiz, vatani değeri ve mukadderatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ecdadımızın kahramanlık destanlarıyla doludur. Aziz şehitlerimizin kahramanlık destanlarıyla, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak muhafaza edilecektir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP