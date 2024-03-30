Sinop: Türkiye\'nin En Kuzeyi, En Mutlu ve En Yaşlı İli

Türkiye'nin 'en kuzeyi', 'en mutlu' ve 'en yaşlı' ili Sinop, vatandaşlarına huzurlu bir yaşam ortamı sunuyor.
Sıra dışı özellikleri ile dikkat çeken Sinop; Türkiye'nin en kuzeyinde yer alıyor, en mutlu ve en yaşlı insanları barındırıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İstatistiklerle Yaşlılar araştırmasına göre, Türkiye'nin en yaşlı ili yıllardır üst üste olduğu gibi 2023 yılında da yeniden Sinop olarak belirlendi. TÜİK tarafından gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda da Türkiye'nin en mutlu ili geçen yıl yine Sinop olmuştu.
Vatandaşlar, Sinop'un Türkiye'nin en yaşlı ili olma durumunu kısıtlı iş imkanı sebebiyle gençlerin büyük şehirlere göç etmesi, yaşlıların da huzurlu ve sakin olduğu için burayı tercih etmesinden kaynaklandığını söyledi.
Uzun yıllardır 'en mutlu' ve 'en yaşlı il'
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında da yüzde 20,0 ile Sinop oldu. Sinop'ta yaşlı nüfus oranı yüzde 20,0 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 21,4 oldu. Sinop'u yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi.
"Emekli memleketi, iş sahası yok"
Sinoplular, 'en yaşlı il' olma durumlarını değerlendirdi. Sinop'ta yaşayan İbrahim Gündoğdu, Sinop'ta belirli bir iş sahasının olmadığını belirterek, "Bizim memleketimiz ağırlıklı olarak emekli memleketi. Yaşlı bir nüfus. Bizim gençlerimiz dışarıda okur, öğrencidir. Memleketimize gelen memurlar burada emekli olduktan sonra kalır, gençlerimiz de dışarıda okur. Burada belirli bir iş sahası yok. Önemli bir gelir kaynağımız da yok. O yüzden gençlerimiz gelirlerini dışarıda ararlar ve okurlar. Biz böyle mutluyuz" dedi.
"Emekli için güzel ve rahat bir şehir"
Sinop'ta yaşayan Taştan Çoban, "Gördüğüm kadarıyla Sinop'ta doğru dürüst bir üretim yok. Emekli şehri. Güzel ve rahat bir şehir. Biz memurlar belli yıllardan sonra bazı şeylere ayak uydurmada zorlanıyor muyuz bilmiyorum ama rahat bir il istiyoruz. Burası emekliler için çok rahat ve çok güzel bir şehir. Fakat üretim de olmaması bu yaşlı nüfusun artmasına sebep oluyor diye düşünüyorum" diye konuştu.
"Ben burada yaşamaktan mutluyum"
Sinop'ta yaşayan Kadir Yakın ise "Nüfusu az. Millet çalışa çalışa yaşlandı. Şimdi de hastalıklarla uğraşıyoruz. Büyük şehirlere gidenler geri geliyor, Sinop'a yerleşiyor. Gençler de boş geziyor. Babaları bakarsa bakıyor, bakmazsa bir şey yok. Ben burada yaşamaktan mutluyum. Evim var, kira vermiyorum. Bahçem de var. Orada gidip oyalanıp hastalıklarla uğraşıyorum. Hanım hasta, ben de hastayım. Uğraşıp duruyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP
Son Dakika › Yerel › Sinop: Türkiye'nin En Kuzeyi, En Mutlu ve En Yaşlı İli - Son Dakika
Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke’de 4 yeni projenin temelini attı. Başkan Seçer, “Bizim işimiz rant değil, bizim işimiz halk. Biz kamu görevi yapıyoruz” dedi.
Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi muhtar adayı Emrah Gündoğdu, rakiplerinin yere düşen afişlerini kaldırıp bantlayarak takdir topladı. Ayrıca Ramazan ayında çocuklara sürpriz yaparak gönülleri mest etti.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer'le birlikte vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Güngör, 'Ekrem Başer, sorunları çözer' dedi.
31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya göre; Adana'da AK Parti kıl payı ipi göğüslerken Diyarbakır, Van ve Mardin'de DEM Parti rakiplerine fark atıyor.
Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi dünya şehri Aliağa hedefi ile hazırlanan projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yapılan açılış ve temel atma törenlerinde konuşarak, Antalya'nın daha iyi hizmeti hak ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okullarla ikili eğitime son verildiğini ve Antalya'nın altın çağını başlatmak istediklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlerde Antalya'nın daha iyi bir yönetimi hak ettiğini vurguladı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GAGİAD'ın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Gazi şehrimiz için yapılacak iş birlikleri görüşüldü.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?