Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve Bölge Müdür Yardımcısı Vekili Fahri Atalay, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünden, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne İnşaat ve İkmal Şube Müdürü olarak atanan Faruk Karbuzoğlu'na ve Türkeli yeni Orman İşletme Müdürü İhsan Sabri İnce'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundular. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Sinop yerel haberleri... Türkeli Orman İşletme Müdürü İnce görevine başladı - Son Dakika

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