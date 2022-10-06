Sinop yerel haberleri... Türkeli Orman İşletme Müdürü İnce görevine başladı - Son Dakika
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Sinop yerel haberleri... Türkeli Orman İşletme Müdürü İnce görevine başladı

06.10.2022 16:51
Sinop yerel haberleri... Türkeli Orman İşletme Müdürü İnce görevine başladı

Sinop haberler... Sinop Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne atanan İhsan Sabri İnce görevine başladı.

Sinop Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne atanan İhsan Sabri İnce görevine başladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Taşkesti Orman İşletme Müdürü iken, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Türkeli Orman İşletme Müdürü olarak atanan İhsan Sabri İnce görevine başladı.

Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve Bölge Müdür Yardımcısı Vekili Fahri Atalay, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünden, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne İnşaat ve İkmal Şube Müdürü olarak atanan Faruk Karbuzoğlu'na ve Türkeli yeni Orman İşletme Müdürü İhsan Sabri İnce'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, 'hayırlı olsun' temennilerinde bulundular. - SİNOP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop yerel haberleri... Türkeli Orman İşletme Müdürü İnce görevine başladı - Son Dakika

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